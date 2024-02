Hvězdu Bostonu si jako druhou volbu vybral kapitán Connor McDavid se svým zástupcem a spoluhráčem z Edmontonu Leonem Draisaitlem. Hertl šel na řadu jako člen poslední nedraftované čtveřice a McDavidův celek si sám vylosoval. Každý výběr má letos i svého kapitána celebritu, v případě McDavidova týmu to je kanadský herec Will Arnett.

„S Pastou jsem tak nějak vyrůstal, byli jsme draftovaní ve stejném roce a celou dobu v tom jedeme společně. Znám ho i ze společných časů v Praze. Takže jsem rád, že si s ním teď zahraju,“ uvedl Draisaitl, německý útočník s českými kořeny, který výběr bostonské hvězdy při čtvrteční show ohlásil do mikrofonu. „Těším se na to. Oba (McDavid a Draisaitl) jsou neuvěřitelní hokejisté, patří mezi nejlepší na světě. Těším se, snad dám v sobotu nějaké góly a vyhrajeme,“ řekl Pastrňák.

Hertl, který před exhibicí ze zdravotních důvodů vynechal dva zápasy Sharks, neměl problém s tím, že šel na draftu mezi posledními. „Bylo jasné, že nejdřív půjdou na řadu hráči Toronta, kteří se sešli v Matthewsově týmu. A další kluci ze stejných týmů jako Vancouver nebo Colorado, kterých je tady víc. Já jsem ze San Jose jediný, tak jsem čekal. Byla tam docela zima, ale nakonec jsem rád, jak to dopadlo,“ napsal Hertl v komentáři pro web NHL.com/cs.

Jedničkou netradičního draftu byl ruský útočník a aktuálně nejproduktivnější hráč soutěže Nikita Kučerov z Tampy Bay, jehož si vybral Tým Hughes s kapitánem obráncem Quinnem Hughesem z Vancouveru. V jeho výběru se nakonec sešlo pět hráčů Canucks. Podobně ale volili i další kapitáni, kteří si vybrali své spoluhráče. S Austonem Matthewsem z Toronta tak budou hrát například William Nylander a Mitch Marner, s Nathanem MacKinnonem z Colorada Cale Makar.

Utkání hvězd NHL se v Torontu uskuteční v sobotu odpoledne kanadského času (v 21:00 SEČ), předcházet mu budou dovedností soutěže o prémii jeden milion dolarů, do níž se zapojí i Pastrňák.

Složení týmů:

Tým Hughes - kapitán: Quinn Hughes

brankáři: Thatcher Demko (oba Vancouver), Cam Talbot (Los Angeles)

hráči: Brock Boeser, J.T. Miller, Elias Pettersson (všichni Vancouver) Brady Tkachuk (Ottawa), Jesper Bratt (New Jersey), Frank Vatrano (Anaheim), Kyle Connor (Winnipeg) Nikita Kučerov (Tampa Bay),

trenér: Rick Tocchet (Vancouver), celebrity kapitán: Michael Bublé.

Tým Matthews - kapitán Auston Matthews (Toronto)

brankáři: Jake Oettinger (Dallas), Igor Šesťorkin (New York Rangers)

hráči: Morgan Rielly, William Nylander, Mitch Marner (všichni Toronto), Filip Forsberg (Nashville), Clayton Keller (Arizona), Mathew Barzal (New York Islanders), Vincent Trocheck (New York Rangers), Alex DeBrincat (Detroit)

trenér: Jim Montgomery (Boston), celebrity kapitán: Justin Bieber.

Tým MacKinnon - kapitán: Nathan MacKinnon (Colorado)

brankáři: Jeremy Swayman (Boston), Alexandar Georgijev

hráči: Cale Makar (oba Colorado), Travis Konecny (Philadelphia), Sebastian Aho (Carolina), Oliver Bjorkstrand (Seattle), Elias Lindholm (Vancouver), Tom Wilson (Washington), Sidney Crosby (Pittsburgh), Kirill Kaprizov (Minnesota)

trenér: Rick Bowness (Winnipeg), celebrity kapitán: Tate McRae.

Tým McDavid - kapitán: Connor McDavid (Edmonton)

brankáři: Connor Hellebuyck (Winnipeg), Sergej Bobrovskij (Florida)

hráči: Leon Draisaitl (Edmonton), David Pastrňák (Boston), Tomáš Hertl (San Jose), Sam Reinhart (Florida), Nick Suzuki (Montreal), Robert Thomas (St. Louis), Rasmus Dahlin (Buffalo), Boone Jenner (Columbus)

trenér: Peter Laviolette (New York Rangers), celebrity kapitán: Will Arnett.