„Chtěl jsem vystřelit nad lapačku, ale už jsem byl moc blízko, gólman mě přečetl a chytil to. Tohle měl být gól, byla to škoda. Dát gól na 1:3, byli bychom zpátky, fanoušci by nás hnali. Prostě to nevyšlo,“ pokrčil jen rameny Pytlík.

Cítíte velké zklamání?

Je to zklamání, chtěli jsme to urvat a vyhrát. Nevyšlo to, byli lepší, hráli od začátku líp a nevyšlo to.

Byla šance vůbec Švédy přehrát?

Byla, ale zase se potvrdilo, co nám vadilo celý turnaj. Faulovali jsme, zase jsme udělali blbé fauly a oni nás potrestali. To bylo blbé.

Útočné fauly tam ale tentokrát nebyly…

Stejně je to faul jako faul.

Čemu vyloučení přičítáte? Byli rychlejší?

Mají dobrý tým, hodně kluků z NHL, byli rychlí, hráli dobře. Jsou silný tým, přeju jim všechno nejlepší do další části turnaje.

Co s vámi udělal druhý nešťastný gól, který chybou v rozehrávce zavinil gólman Lukáš Dostál?

To se stane každému. Můžeme být jen rádi, že za nás chytal. Pomohl nám hodně, tohle mu ani nemůžeme vyčítat.

Jak moc vás nalomil třetí gól na začátku druhé třetiny?

Stalo se, je to na nic.

Co vám turnaj ukázal?

Ukázal nám, že když hrajeme jako jeden tým, jdeme do toho naplno, neděláme fauly a držíme, co nám trenér řekne, můžeme porazit kohokoliv. A nám mladým, co jsme tu byli první rok, nám to ukázalo, jak to chodí. Budeme se příště snažit udělat lepší výsledek.

Jak moc vám chyběli zranění útočníci Jakub Lauko a Jan Jeník?

Chyběli hodně, Laukič a Jeňas jsou nejlepší hráči, co jsme tady měli. Laučič hraje AHL, bylo blbé, že se zranili. Chyběli nám do útoku, snažili jsme se s tím poprat, ale bylo znát, že nám chybí.

Je sedmé místo odpovídající?

Na to neumím odpovědět.

Co říkáte na to, že nejlepším střelcem týmu byl obránce?

Že nehrajeme to jako jednotlivci. Jestli někdo v přesilovce vystřelí od modré, někdo dobře cloní, a padne to tam, je to i zásluha kluka před bránou.

Hitem šampionátu jsou fanoušci. Ti čeští vás podporovali až do posledních vteřin…

Jsme za to moc rádi, fanoušci byli celý turnaj skvělí. V některých zápasech jsme si takové skandování zasloužili, jindy moc ne. Ale furt nás drželi. Myslím, že Česko má nejlepší fanoušky. Podporovali nás i teď, i když jsme ve čtvrtfinále prohráli.