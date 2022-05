„Chtěl jsem zkusit něco nového, trochu změnit prostředí, vypadnout z českého kolotoče. A musím říct, že toho vůbec nelituju. Byla to super zkušenost, Dornbirn je hezké město, byl jsem v kvalitní organizaci, jen ta liga nebyla úplně to pravé ořechové, co jsem od toho čekal,“ vrací se Růžička ke svému předchozímu angažmá.

V bodování klubu skončil v uplynulém ročníku až na osmém místě a Dornbirn ze dvanáctého místa vůbec nepostoupil do play off.

Po zahraniční zkušenosti už se proto chtěl Růžička vrátit zpátky tam, kde to všechno začalo. „S Jardou Bednářem jsem byl v kontaktu už od prosince. Obě strany měly zájem, tak nebylo co řešit. Těším se na to moc, jsem zpátky ve svém mateřském klubu, na stadionu, kde jsem vyrůstal, a potkávám tady známé tváře,“ vypráví s úsměvem třiatřicetiletý útočník v rozhovoru pro klubový web.

Když se daří, tak to baví všechny

Na Růžičku, který v roce 2008 vybojoval se Slavií extraligový titul, teď ale čeká úplně jiná výzva. Tým se nachází o patro níž a návratu mezi českou hokejovou smetánku se zatím nepřiblížil. „V první lize jsem odehrál jednu sezonu a už je to nějakých sedm let. Vím, že to není sranda, není to jednoduchá soutěž, ale zároveň si myslím, že naší motivací musí být hrát vepředu. Hlavně bych si přál, aby chodili lidi a my jsme jim dělali radost. A k tomu jsou samozřejmě potřeba výhry, protože když se daří, tak to baví všechny,“ uvědomuje si Růžička.

I díky němu bude moci klub na výhry pomýšlet. Sešívaní si totiž z loňského kádru pojistili i služby nejproduktivnějších hráčů Tomáše Knotka a Lukáše Žejdla. Už v této trojici bude mít Slavia obrovskou ofenzivní sílu, která bude moci předávat zkušenosti mladším spoluhráčům.

„Nějaké kluky pořád znám. Ale i ty mladší. Sice je mezi námi už větší věkový rozdíl, ale pamatuju si, že jsem je tady potkával. Dřív to byli ještě kluci, kterým se daly utírat nudle, ale teď už to jsou chlapi,“ směje se Růžička, který sám odehrál v nejvyšší soutěži téměř sedm stovek zápasů, z toho hned 396 za Slavii.

Teď už se svým staronovým týmem podstupuje letní přípravu, která odstartovala s prvním květnovým pondělím. „Je to nezbytná část hokeje, někdy hodně náročná, ale těším se. I když to bolí a člověk trochu fňuká, tak se i během letní najde čas na plno srandiček,“ říká zodpovědně zkušený útočník.

Kromě Růžičky zatím pražská Slavia představila jen jednu další posilu. Tou je dvacetiletý obránce Karel Klikorka, který naposledy nastupoval za Litoměřice. I on je důkazem toho, že ve Slavii se v příští sezoně spojí dravé mládí s kvalitními zkušenostmi. Zajímavé bude sledovat, kam až to sešívané v prvoligové konkurenci vynese.