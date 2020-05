O co přesně jde? Návrh počítá s tím, že v nejbližších dvou sezonách by se z extraligy nesestupovalo, naopak každý rok by mezi elitu po splnění licenčních podmínek přibyl jeden prvoligový tým. V sezoně 2022/2023 by tak soutěž hrálo šestnáct týmů.

Od roku 2023 by se vrátila baráž a počet účastníků se sníží zpět na současných čtrnáct. Další novinkou by byla účast hned dvanácti klubů v play-off: čtyři nejlepší celky základní části mají postoupit rovnou do čtvrtfinále, dalších osm mužstev by si to rozdalo v předkole.

Stamilionové ztráty

„Čelíme zcela zásadním problémům, způsobeným chybějícími příjmy a nepředvídatelností dalšího vývoje. Je povinností svazu hledat způsoby, jak klubům umožnit, aby se s kritickou situací vyrovnaly a ekonomicky se stabilizovaly,“ uvedl šéf hokejového svazu Tomáš Král, který je přitom dlouhodobě stoupencem otevřeného modelu soutěže se sestupy a postupy.

Teď je však prý čas na (dočasnou) změnu: podle Krále se ztráty hokejových klubů po zrušené koncovce letošní sezony budou pohybovat v řádu stovek milionů korun. To se nedá pokrýt úsporami. Když připočteme omezené příspěvky od sponzorů a celkovou ekonomickou krizi ve společnosti, čekají extraligu chmurné časy.

„Následující dva roky slouží k tomu, aby se kluby vzpamatovaly, stabilizovaly a ochránily investice,“ vysvětlil ředitel extraligy Josef Řezníček. Ani jemu se uzavření soutěže příliš nezamlouvá, ale nevidí lepší východisko.

Podobný nápad už byl přitom letos navržen a zavržen. Většina týmů byla pro zachování nějaké formy sestupu. To se nyní zřejmě změní.

Je to na majitelích

„V této nejisté době bych se na rok nebo na dva přikláněl k uzavření extraligy. Čekají nás extrémní tlaky na náklady, rozpočty půjdou hodně dolů a uzavření by mohlo situaci pomoci uklidnit,“ svěřil se Jan Plachý, majitel BK Mladá Boleslav. Podobný názor se dá očekávat i od dalších vlastníků.

Teď je na klubech, aby svazové návrhy prodiskutovaly. Vyjádřit se mají do poloviny května. S tím souvisí i to, kdo vlastně extraligu řídí. Zatím je to svaz, ale kluby opakovaně vyjádřily touhu převzít soutěž zpátky pod svá křídla. Asociace profesionálních klubů (APK) ovšem do letošního ledna o změnu nepožádala, takže zatím zůstává vše při starém.