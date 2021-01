Není moc hokejistů, kteří by o Bělorusku dokázali vyprávět tak zasvěceně. Jaroslav Kristek vybojoval v Grodnu dva tituly a posléze tam okusil i KHL. „Vzhledem k tomu, co se teď v zemi děje, je pro mě odebrání pořadatelství MS logickým vyústěním současné situace,“ potvrdil bývalý úspěšný zlínský hokejista

Jaroslav Kristek | Foto: DENÍK/Daniel Ostrčilík

„Na druhou stranu, kdyby tam šampionát proběhl, byl by špičkový. Hokej je tam sportem číslo jedna, je fenomén a do toho nejlepšího valí peníze vrchem spodem, nic není problém. Covid, necovid. Těžké odhadovat, jak by dodržovali hygienické požadavky, dlouho byla tato nemoc v jejich zemi docela tabu,“ má dobré informace 40letý forvard, jenž největších úspěchů dosáhl s HK Něman Grodno, kde vybojoval dva tituly. Poté si ještě v dresu Minsku si zkusil i KHL.