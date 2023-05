Sekačka na trávu mu vzala nohu. Malý hokejista sní o tom, že bude chytat v NHL

Příběhem velké vůle a odhodlání je ten, který žije mladý Lincoln McManus. Navzdory tomu, že před šesti lety utrpěl úraz s fatálními následky, chuť do života rozhodně neztratil. A ani do sportu. Dokonce sní o tom, že se dostane do nejslavnější hokejové soutěže světa.

Lincoln McManus | Foto: se svolením Challenged Athletes Foundation