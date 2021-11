Tohle není ideální vstup do olympijské sezony. Čeští hokejisté nezvládli ani druhý zápas. Na turnaji Karjala podlehli po Švédsku i Finsku. V Helsinkách prohráli 2:4.

Finského brankáře Niclase Westerholma se snaží překonat český hokejista Jiří Smejkal v zápase na turnaji Karjala. | Foto: ČTK

Zase to byla ohraná písnička. Češi se soupeřem drželi krok, ale to zakončení? Slabota. "Nehráli jsme špatně, ale soupeř nás v produktivitě předčil," konstatoval kouč Filip Pešán. "My jsme Finům našimi chybami nabídli jasné šance a oni je proměnili, my ne."