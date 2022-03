Ruská fotbalová reprezentace i její kluby již obdrželi definitivní zákaz startovat na mezinárodním poli, stejný scénář potkal jen o několik hodin později rovněž hokejový nároďák včetně výběru Běloruska. A takhle bychom mohli pokračovat téměř do nekonečna.

MS bez Ruska a Běloruska. Mezinárodní hokejová federace obě země vyloučila

Suma sumárum, potkat závodícího sportovce s ruskou vlajkou na dresu bude v příštích dnech až na ojedinělé výjimky spíše vzácností. Přesto jsou tu tací zástupci východní mocnosti, kterých se válečný konflikt na Ukrajině (zatím) nikterak nedotkne. A může jim být v podstatě lhostejný.

Jsou to přesně ti, kteří se několik tisíc kilometrů daleko za velkou louží prohání po luxusních arénách s pukem na hokejce a za to se koupou ve vaně plné milionů. Jistě, slávu a peníze si bez debat zaslouží, vždyť jejich hokejový um hltají fanoušci napříč celým světem plnými doušky.

Hokej pod tlakem války: sborná má utrum. Fasel se Rusů opět zastal

Nějaká slova podpory? Tak to u ruských hvězdiček nehledejte

Jenže v posledních dnech šly veškeré sportovní výkony tak trochu stranou. V době války na Ukrajině není nikomu moc do řeči a spíše, než překrásné branky se nyní bedlivě sledují výroky a názory týkající se katastrofy jen několik málo stovek kilometrů východně od našich hranic.

A pokud byste si do vyhledavače zadali „ruští hokejisté v NHL a jejich kritika válečného konfliktu na Ukrajině“, až na jedinou výjimku, o niž se nedávno postaral kanonýr New Yorku Rangers Artěmij Panarin, nenajdete v podstatě nic. Ale vůbec nic.

Ve svých organizacích platí nejen za obrovské hvězdy a celebrity, ale rovněž idoly, jejichž výroky přímo ovlivňují aktuální dění ve světě. Ať se můžeme sebevíc tvářit, že politika a sport si nejsou nikterak blízcí. To už je bohužel dávno přechozená idea.

I proto se možná od nich malinko očekávalo, že doplní své krajany z tenisových dvorců a na konto bláznícího Putina a spol. přidají nějaké to slůvko kritiky, čímž by alespoň symbolicky přispěli k utopii brzkého navrácení míru. Kdepak. To byste od arogantních ruských špílmachrů chtěli trochu moc.

Nebudeme alibističtí. Český sport podpořil vyloučení Rusů a Bělorusů

Ovečkin zklamal fanoušky, za to potěšil Kreml

Tak třeba takový Alexander Ovečkin, velitel této ruské hokejové roty, pronesl na tiskové konferenci hodně alibistický proslov, jehož ústředním krédem bylo hlavně nepošpinit své drahé jméno. A také to celé tak trochu obejít zkratkou.

„Prosím, už žádné válčení. Je těžké to sledovat, snad to všechno brzy skončí,“ řekl kanonýr Washingtonu. A jeho vztah s prezidentem Putinem? „Je to můj prezident, ale já nejsem politik, jsem sportovec,“ pronesl chladně.

Přitom když si vyhledáte jeho instagramový profil, hned na úvodní fotce naleznete fotku, kde ruský útočník pózuje právě s nejvyšším mužem z Kremlu. Tito dva mimo jiné mají svá telefonní čísla a v minulosti si několikrát pravidelně telefonovali, aby údajně probrali hokejové dění.

A o neutichající politické podpoře Putina ani nemluvě. Je tak vcelku pochopitelné, že legendární Ovečkin bude držet basu tam, kde by v případě jakéhokoliv porušení „dohody“ mohl pořádně pykat. A věřte, že takové klopýtnutí by jej mohlo stát opravdu hodně.

Jak nadčlověk Putin využívá známé sportovce. Ozvat se proti režimu chce odvahu

Ale s tím už tolik nesouhlasí západní hokejový svět, který (ne)počínání Ovečkina i dalších předních ruských hvězd ostře kritizuje. Nutno říct, že rovněž vskutku pochopitelně. A servítky si nyní nebraly ani ty největší osobnosti minulého století.

Všudypřítomná kritika nepomůže, sankce se Rusů nedotknou

„Není jen alibista a posera, ale taky lhář! Každý dospělý člověk v Evropě dobře ví, že Putin je šílenec a že Rusko vede válku proti svobodné zemi a jejím lidem,“ rozzuřeně napsal na adresu Ovečkina bývalý brankář Dominik Hašek.

What!? Not only an alibist, a chicken shit, but also a liar! Every adult in Europe knows well, that Putin is a mad killer and that Russia is waging an offensive war against the free country and its people. The NHL must immediately suspend contracts(contin)https://t.co/BQnQaf76L7 — Dominik Hasek (@hasek_dominik) February 26, 2022

Ten dokonce navrhl úplné zmrazení Rusova majetku, čímž si však od Kremlu vysloužil nehezkou nálepku fašisty a hloupého člověka. Ostatně jako každý, kdo si jen dovolil vyslovit sebemenší kritiku na východní velmoc.

Nejslavnější hokejista v historii Wayne Gretky zase veřejně prohlásil, že by schválil vyloučení Ruska z mistrovství světa hráčů do dvaceti let, které se má uskutečnit letos v srpnu v kanadském Edmontonu. Avšak na něco při své odvážné výpovědi přeci jenom zapomněl.

Jejich zdrženlivé postoje sice mírně zkritizoval, ale že by se rozpovídal o nějakých sankcích či trestech, to už ne. Ruští hokejisté mlčí, odmítají říct sebemenší větu podpory mířící na evropský kontinent, ale pykat ostatně jako valná většina sportovních krajanů zkrátka nebudou.

“I think International Hockey should say we’re not going to let them play in the World Junior Hockey tournament…”



With the World Juniors rescheduled for August in Alberta, Wayne Gretzky spoke about the need to make a statement by banning Russia from it: https://t.co/atdHljzFUG pic.twitter.com/NxaotwDqwl — TSN Hockey (@TSNHockey) February 27, 2022

Kde je tedy spravedlnost? V NHL pobírají neuvěřitelné částky, nabažené organizace je až nehezkým způsobem přeplácejí, ale nakonec za to neponesou vůbec žádné následky. Jak samotné vedení soutěže prohlásilo, jsou to přeci jen hokejisté hrající v NHL za své kluby, a ne reprezentující Rusko.

Což je sice na jednu stranu pravda, avšak přehlížet fakt, že jedna část Rusů zabíjí lidi v sousední zemi, zatímco se ti druzí promenádují po zámořských ledech jako by se nic nedělo, zkrátka nelze.

A to, že jde o velké hokejové hvězdy, na věci rozhodně nic nemění.