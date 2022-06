„O této soutěži sníte od momentu, kdy poprvé vkročíte na led. S přibývajícím věkem už jsem pomalu začal ztrácet víru, že to vyjde, protože dostat takovou šanci v mém věku je celkem rarita. O to větší radost mám, že jsem tu šanci dostal. A teď je jen na mně, abych zabojoval o pozici v týmu,“ řekl Knot v rozhovoru zprostředkovaným jeho agenturou Sport Invest.

Šance probojovat se do NHL přišla až v 27 letech. Inspirovaly vás příběhy hráčů, kteří se do NHL také dostali v pozdějším věku?

Asi bych nemluvil přímo o inspiraci. Ještě dva roky zpátky jsem hrál českou extraligu a NHL pro mě byla nepředstavitelně vzdálená. Až v poslední době přišel zlom. Moc si té šance cením, protože tato cesta do NHL opravdu není moc obvyklá. Něco takového se podaří málo hokejistům, kteří navíc musí mít porci potřebného štěstí. Když už se v mém případě vše potkalo, nechci tu šanci promrhat.

Potlesk pro nenáviděné Rusy? Zámořská NHL uvízla v šedé zóně, sankce neřeší

Vaše cesta v posledních dvou letech nabrala rychlý spád, z extraligy do ruského Nižněkamsku a teď do NHL. Čemu osobně přičítáte tento raketový rozvoj?

Rozdělil bych svou kariéru na dvě části. Ta první je ve Slavii a v Chomutově, kdy se mi nedařilo dosáhnout týmových úspěchů, se kterými vždy rostou také individuální výkony. V Liberci nicméně do sebe začalo všechno zapadat, dostal jsem se do národního týmu a posléze také do zahraničí. Měl jsem to štěstí, že jsem narazil na správné lidi, kteří mě nasměrovali a pomohli mi se rozvíjet. Teď mám před sebou jednu z největších výzev v životě. Věřím, že jsem a budu co nejlépe připravený.

Co váš čeká v létě, abyste dorazil na kemp co nejlépe přichystaný?

Teď jsem měl nějaké zdravotní problémy, a tak se snažím dát se do pořádku a zároveň se připravit na další sezonu. Je to poprvé, co jedu do Severní Ameriky za hokejem a vím, že to bude hodně jiné. Budu si muset zvykat na spoustu věcí. Ale věřím procesu, který se mi v posledních třech letech vyplácí a posouvá mě neustále dál.

Postihl ho covid, třikrát selhal. Jordán se přes bolest dostal k medaili

S jakými cíli půjdete bojovat o NHL?

Cíle mám jen ty nejvyšší. Chtěl bych si vybojovat místo v prvním týmu Arizony, odehrát co nejvíce zápasů a přesvědčit lidi v organizaci, že si tuto příležitost zasloužím. Ideálně si vysloužit kontrakt i na další sezony. Jiné cíle ani nemá smysl si dávat. Teď už je jen na mně, jestli je naplním.

Jak vidíte samotný tým Arizony? Na co se tam nejvíce těšíte?

Moc informací jsem si zatím nezjišťoval, protože jsem se opravdu do poslední chvíle snažil to nadšení krotit. Byl jsem nervózní, nechtěl jsem se upínat k něčemu, co by nakonec nemuselo dopadnout. Takže teprve teď si budu zjišťovat podrobnější informace. Ale je mi jasné, že mě čeká úplně jiný svět, a těším se, že to bude obrovská zkušenost.

Jedli jsme psy. Karbanátky z nich byly perfektní, říká nejstarší kladenský mistr

Budete volat kamarádům z NHL, aby vám pomohli se připravit?

Posbírám informace od kluků, kteří už si tím v NHL prošli. Ale není mi osmnáct, nějaké zkušenosti už jsem nabral, takže zhruba tuším, jak se mám připravit. I když to bude velký skok, tak věřím, že se zvládnu rychle adaptovat.