Po mistru přihrávek sáhli v Karlových Varech a Kracíka vytáhli zpět na extraligovou scénu. Rodilý Plzeňák a odchovanec Škodovky se ocitl v týmu rivala. „To neřeším, takový je prostě hokej. Jsem v Karlových Varech a chci tu odvést co nejlepší výkon,“ prohlásil Jaroslav Kracík.

Myslíte, že váš přestup do Energie pochopí i plzeňští fanoušci?

Já věřím, že vědí, že jsem z Plzně neodešel ze své vůle. Naopak jsem věřil, že za Škodovku odehraju ještě sezonu a pak skončím. Což nevyšlo a věci se hnuly jiným směrem.

S nabídkou Karlových Varů jste hned souhlasil?

Zda bych nechtěl jít do Varů, mi trenér Pešout volal minulé úterý po zápase s Pardubicemi. A řekl, že by to bylo výměnou za Miškáře. Chtěl jsem si to promyslet a hlavně jsem se chtěl domluvit v Litoměřicích. Souhlasili, a tak jsem tady.

Berete to jako výzvu ukázat, že přes přibývající roky ještě nepatříte do starého železa?

Jestli vnímám nějakou výzvu, tak ukázat, že můžu hrát extraligu stále na slušné úrovni.

Co od vás trenér Pešout očekává? Vyhraná vhazování, klid na puku a dirigování rozehrávky?

Co jiného. Přece nemůže chtít, abych lítal po ledě jako zamlada (úsměv). Ale trenér Pešout mě zná od mých mládežnických let a dobře ví, co ode mě může čekat.

Poznal jste prvoligový hokej. V čem se nejvíc liší od toho extraligového?

Určitě v kvalitě hráčů, která je v extralize daleko vyšší. V pohybu, bruslení je to téměř stejné. V první lize je hodně mladých kluků, kterým rychlost nechybí, ale herně se mají ještě stále co učit.

Jako mentor jste do celku Litoměřic, což je svazový projekt na podporu rozvoje mladých hokejistů, vlastně šel. Jaké to bylo?

Sice jsme měli čtyři vyrovnané lajny a v Davidu Brukovi skvělého trenéra, hráli jsme nahoře, ale zvyknout si na nové prostředí, jiný hokej nebylo snadné. A teď to prožívám znovu v Energii. Už první zápas v Mladé Boleslavi byl hodně těžký. Bruslivý soupeř nás téměř k ničemu nepustil, ale věřím, že se postupně budeme zlepšovat.

Jak se těšíte na příští čtvrtek, kdy se v Karlových Varech střetnete s plzeňskou Škodovkou?

Těším se. Zvlášť když si uvědomím, že to bude vůbec poprvé, co budu hrát proti Plzni. Když jsem předtím byl na hostování v Bolce nebo v Litvínově, tak jsem podle klubové dohody proti Plzni nesměl hrát. Teď si to poprvé vyzkouším a sám jsem zvědavý, jaké to bude.