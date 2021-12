Hráčům,a už vůbec ne jejich zaměstnavatelům, se nechce riskovat nákazu covidem a nekonečnou karanténu uprostřed sezony. Překvapení? Ani ne.

Brzy bude jasno. O startu hráčů z NHL v Pekingu se rozhodne v nejbližších dnech

„S ohledem na narušení programu základní části způsobené covidem a s tím spojenou nejistotou NHL a hráčská asociace diskutují o účasti hráčů na blížící se olympiádě,“ zaznělo z řad vedení zámořské soutěže. Ta v úterý kvůli prudkému nárůstu hráčů na tzv. covidovém seznamu přerušila program až do neděle. Při současných problémech tak případný start v Číně vypadá hodně utopicky.

Nikdo se nás neptá, diví se hráči z Evropy

Většina hvězd NHL se shodne na tom, že by chtěla reprezentovat, ale ne za úplně každou cenu. „Miluju svou zem, miluju olympiádu, ale nechápu, proč na sebe brát takové riziko,“ připomněl slavný švédský obránce Erik Karlsson, že v případě pozitivního testu v Pekingu sportovcům údajně hrozí až pět týdnů v izolaci (včetně úhrady nákladů). Mezinárodní federace IIHF to popírá, dle oficiálních údajů jde maximálně „jen“ o 21 dnů.

Tak či onak, který hokejista by byl ochoten vystavit se uprostřed sezony tak děsivé hrozbě? Všeobecně se předpokládá, že borci z evropských soutěží ano. Když na olympiádu nepojedou legionáři z NHL, budou pod pěti kruhy reprezentovat hráči méně slovutní, ale celí šťastní, že tam můžou být.

Per a source, NHL players will NOT be going to the Olympics. #RumorBoys — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) December 19, 2021

Otázka je, zda nejde o příliš naivní pohled na věc. „Zdá se, že nikoho nezajímá, jak se na věc díváme my,“ ozval se Magnus Nygren, další švédský reprezentant a parťák Matěje Stránského z Davosu.

Toho vcelku pochopitelně štve, že účast hokejistů z Evropy v Pekingu se bere za samozřejmost a nikdo se přitom neptá na jejich názor.

„Nejsme tak dobří hokejisté, nevyděláváme tolik peněz, nehrajeme největší ligu, ale fakta zůstávají: Chceme také hrát ve férových a bezpečných podmínkách. Nechceme infekci šířit dál. Nechceme být v karanténě, ani doma, ani v Číně. Zajímalo by mě, jaký je v tom rozdíl,“ zdůraznil Nygren.

Amid COVID-19 outbreaks in the sporting world and nationwide, the NHL announced it would pause early for the holiday break. https://t.co/Tt0zIHbcaQ via @HuffPostSports — The Progressive (@1Progressivism) December 21, 2021

Kanada už ladí variantu B, Pešán hledá hokejisty

Definitivně má být jasno v nejbližších dnech, ale většina účastníků se již nějakou dobu připravuje i na nepříjemnou variantu B. Tedy povolání toho nejlepšího „alespoň“ z Evropy. Bohužel, nic jiného v této chvíli nezbývá.

Rozbruslení před Pekingem? Krejčí se vrací na jediný mač, má být tahounem

Důkazem toho je výběr Kanady, který se v uplynulém víkendu představil na moskevském turnaji, kam přivezl směsici hráčů roztříštěných po všech koutech starého kontinentu.

Jenže jak se zdá, tak pro českou reprezentaci, zejména pak pro její trenérský sbor, to znamená obrovské komplikace. Kouč Pešán si v posledních hodinách pokládá stále tu stejnou otázku: kdo bude schopen zvládnout pernou misi na Dálném východě?

Český tým v krizi, víra v zázrak zřejmě nevyjde

Pokud jde o české hokejisty, kterých se to týká, ti až dosud mluvili o možnosti porvat se o místo na olympiádě s nadšením. Až donedávna se ostatně start kolegů ze zámoří bral za samozřejmost.

„Já si přeju, aby jeli kluci z NHL, tak to má být. Nechci někde haprovat a kazit jim hru,“ skromně povídal útočník Milan Gulaš po víkendovém Channel One Cupu.

Hrubec se styděl, Pešán nechápal. Hokejová reprezentace tápe a Peking se blíží

Veterán Gulaš mimochodem patřil k nejlepším Čechům na turnaji, který nároďáku jinak vůbec nevyšel. V nominaci trenéra Filipa Pešána a generálního manažera Petra Nedvěda přitom byla řada ostřílených hráčů a jak Pešán neopomněl několikrát zopakovat, už prakticky není kde brát.

„Zase to může být šance pro někoho jiného ukázat, co umí. Trenéři národního týmu si musí poskládat mužstvo, aby to dávalo smysl a mělo úspěch,“ říká Jaroslav Modrý, kouč českobudějovického Motoru a bývalý dlouholetý hráč NHL.

„Pokud by hráči ze zámoří nepřijeli, tak nás čeká opravdu těžké rozhodování, koho na únorový turnaj vzít,“ přiznal Pešán, pod jehož taktovkou reprezentace v této sezoně ani jednou nevyhrála. Z hlediska olympiády to rýsuje velmi chmurnou perspektivu.

Pešán (opět) čelí tlaku na odvolání



Šest zápasů, šest porážek, jediný získaný bod a celkové skóre 11:24. To je bilance hokejové reprezentace v aktuální sezoně. Navíc nejde jen o samotné výsledky, ale takéo předváděnou hru – vesměs mizernou. Necelé dva měsíce před olympiádou jde o hodně špatné zprávy.



Nepřekvapí, že hlavní díl kritiky míří na hlavu trenéra národního mužstva Filipa Pešána. Dokonce se (nikoli poprvé) mluví o jeho případném odvolání. „To je otázka na někoho jiného,“ říká o tom sám vrchní stratég, který podobné bouři nevole fanoušků čelil už po nevydařeném mistrovství světa v Rize.



Otázka je, zda by změna na postu trenéra tak krátce před vrcholem sezony mohla něčemu pomoci. Hokejový svaz se k razantnímu řezu pravděpodobně neodhodlá. Nezbývá tedy než věřit v zázrak?