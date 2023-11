V téměř osmdesáti letech poodhaluje svůj příběh jeden z nejslavnějších českých hokejistů Václav Nedomanský. S publicitou Karlem Knapem vypráví v knize Můj nejslavnější únik o československé kariéře, kdy byl hráčem Slovanu Bratislava, letech v reprezentaci, jejímž vrcholem byl v roce 1972 titul mistra světa a kanadské éře, kam v roce 1974 odešel s rodinou.

Křest knihy o Nedomanském Můj nejslavnější únik | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Nejprve nastupoval v soutěži WHA, ale po třech letech přešel do slavné NHL. Tam strávil ještě šest sezon, z nichž byl čtyři roky hvězdou slavného týmu Detroit Red Wings.

Na pražský křest své knihy Václav Nedomanský kvůli zdravotním potížím ze zámoří nedorazil, ale místo sebe poslal audionahrávku. „Jsem strašně rád, že knížka vyšla, že se mi podařilo dát příběhy dohromady a že nezůstanou utajené, protože některé kapitoly mého života nebyly známé. Jsem rád, že se křtu zúčastnili kamarádi a lidé jako Jaroslav Krupička, Jan Klapáč a Dominik Hašek, kterých si vážím,“ vzkázal.

Za oceánem byl Big Nedo

Rodák z Hodonína byl nezapomenutelným střelcem a kvůli tomu ho milovali fanoušci u nás i v Kanadě. Za oceánem byl Big Nedo. S útočníkem Janem Klapáčem se poznali v šedesátých letech jako soupeři v lize a pak jako spoluhráči v reprezentaci.

„Tam vzniklo naše neformální přátelství. Vzájemně jsme se navštěvovali, pamatuju, že k nám chodil na špagety. Pak jsme se dlouho neviděli, ale byl jsem moc rád, že jsme se zase mohli vídat a přátelství udržujeme dodnes. Pro mě byl vždycky ohromná osobnost,“ vyprávěl Klapáč.

Dominik Hašek Nedomanského jako hráče nepamatuje, ale byl přítomný tomu, když byl v roce 2019 v Torontu uvedený do Síně slávy NHL. Není bez zajímavosti, že z Čechů na tuto poctu dosáhli jen oni dva. „Pamatuji se, že mluvil perfektně spatra, to já to měl o pět let dřív napsané a četl to z papíru,“ poznamenal s úsměvem bývalý výborný brankář.