Válka trenérů Sparty a Liberce: Brečíš, vzkázal Augusta kritickému Jandačovi

Při prvních dvou čtvrtfinálových zápasech Sparty a Liberce to vypadalo na relativně poklidnou sérii. Situace se ale rapidně změnila v době, kdy se série přesunula do Liberce. Tam se nevraživost mezi týmy naplno projevila, do ostrých slovních výměn se pustili i trenéři obou celků.

Josef Jandač | Foto: Deník/ Petr Hřídel

Nevraživost mezi Spartou a Libercem začala po třetím utkání čtvrtfinále. V něm vstřelila Sparta rozhodující branku v poslední minutě, a to po předchozím sporném vyloučení Jakuba Klepiše. Liberecký trenér Patrik Augusta si následně stěžoval na simulaci Miroslava Formana v klíčovém okamžiku. První mečbol Sparta nevyužila. Doma ale bude mít k dispozici další Emoce ale naplno vypluly až po čtvrtém zápase, který Liberec vyhrál 4:2 a snížil stav série na 1:3. „Myslím, že utkání ovlivnily některé momenty, které v českém hokeji bohužel furt jsou. Jestli se bavíme o tom, že někdo kňourá do novin a vytvoří se mediální tlak, tak to nyní úplně přesně zapůsobilo,“ utrousil nasupeně trenér Sparty Josef Jandač. Surový zákrok Trenér Liberce naopak těžce nesl surový zákrok Gennady Stolyarova na hvězdu domácích Ladislava Šmída, po kterém se strhla hromadná bitka. „No name hráči nám tady zraňují top hráče českého hokeje,“ řekl Augusta. Liberec odvrátil vyřazení a vrací sérii do Prahy, v závěru se strhla bitka „Nechci, aby to vyznělo tak, že tady kňouráme, ale já prostě jen reaguji a chráním své hráče stejným způsobem, jako to včera zkoušel Augusta,“ kontroval mu trenér Sparty. „Takže nechce brečet a už brečí? Já bych mohl konstatovat faul Sobotky na Vlacha,“ vrátil Jandačovi úder Augusta. Pátý zápas se hraje v pondělí v Praze a už teď je jasné, že nejenom na ledě to bude vydatně jiskřit.