Ve dvou klubech si udělal doslova přátele. Už nebyl jen dokonalým technikem s perfektním přehledem, ale i dříčem, který svou hrou strhával ostatní. Hlavně proto Petra Vampolu teď milují fanoušci zejména v Kladně, ale i na Slavii. Na svém facebookovém profilu jim v sobotu 21. března v obsáhlé zpovědi poděkoval.

Petr Vampola slaví gól do sítě Liberce. | Foto: Josef Poláček

„Po sezoně jsem měl hodně smíšených pocitů. Ale i tak jsem si to užil a jsem za sezonu rád,“ napsal v úvodu mistr světa z roku 2010, který Kladnu před rokem přispíval k postupu, poté odešel do Slavie Praha, ale během ročníku se do extraligy vrátil a Kladnu hodně pomohl. Nestačilo to a to jediné Petra Vampolu hodně mrzí.