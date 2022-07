Šestadvacetiletý Vaněček se v úterý dočkal odměny za trpělivost a odolnost, s jakou v zámoří bojoval o místo na výsluní. V Severní Americe hraje už od sezony 2015/16, ale debutu v NHL se dočkal až loni v polovině ledna. Od té doby zasáhl včetně play off do více než 80 utkání. Za celé období si podle serveru capfriendly.com vydělal odhadem téměř 3,2 milionu dolarů. Podpis kontraktu s New Jersey mu zajišťuje více za jedinou sezonu.

Může se teď proto naplno soustředit na boj o post prvního gólmana Ďáblů. "Mám z toho všeho vážně dobrý pocit," uvedl Vaněček v úterním on-line rozhovoru s médii, prvním po výměně z Capitals. "Devils mají budoucnost, je tady spousta mladých hráčů. A pro mě je tohle příležitost, abych mohl odchytat hodně zápasů, za což jsem vážně rád. Budu o pozici bojovat s Mackenziem, což je přesně to, co potřebuju," prohlásil Vaněček.

Devils měli v loňské sezoně mizernou obranu

Nebude to pro něho nic nového, podobně se již v metropoli Spojených států amerických přetahoval s Iljou Samsonovem. "Zažil jsem to již ve Washingtonu. Je to boj každý zápas. A jste pod určitým tlakem, protože každé to utkání musíte odchytat dobře a vydat ze sebe maximum. Je třeba ukázat trenérům i generálnímu manažerovi to nejlepší z vás. A ten z nás, kdo bude lepší, pak bude týmovou jedničkou," uvedl Vaněček.

Pro Devils je v současnosti velmi důležité najít stabilitu v brankovišti. Během uplynulé sezony, v níž zůstali za branami play off, se v sestavě protočilo sedm gólmanů. Ani jeden z nich nestlačil průměr obdržených branek na zápas pod tři. Statisticky nejúspěšnější byl Jonathan Bernier, jenže ten musel zkraje roku na operaci s kyčlí a zatím není vůbec jasné, kdy bude znovu k dispozici.

Očekává se, že do přípravného kempu před sezonou půjdou Devils s dvojicí Vaněček, Blackwood. "Máme z toho dobrý pocit, že se nám podařilo posílit na pozici brankáře. Bude zajímavé sledovat, jak Mackenzie a Vítek bojují o pozice a zároveň se navzájem posouvají dopředu. Je moc důležité mít kvalitní kádr. Jak bylo patrné v play off - když nemáte dobré hráče v záloze, prohráváte pak série," zdůraznil generální manažer Tom Fitzgerald.

Devils právě na špatnou defenzivu v uplynulém ročníku doplatili. Mnohokrát ukázali, že vepředu dávat góly umějí, jenže sami jich 309 inkasovali, což byl čtvrtý nejvyšší počet v celé lize. Věří, že s příchodem havlíčkobrodského rodáka se to změní. "Mohu všechny ujistit, že udělám maximum, aby se tak stalo," prohlásil Vaněček.

Pomoci k cestě vzhůru má New Jersey i útočník Ondřej Palát, jehož klub získal po otevření trhu s volnými hráči z Tampy Bay, s níž letos usiloval marně o završení vítězného hattricku. "Moc jsem ho neznal, ale popovídali jsme si a vyměnili si textovky. V Tampě prožil výbornou sezonu a v play off ještě zvýšil tempo: dával góly a dělal body. Jde o vážně moc dobrého hráče," ocenil Vaněček.

Prozradil také, že když se 8. července dozvěděl o výměně, měl úplně jiné starosti. O den později se totiž ženil. "Snažil jsem se připravit na svatbu a zajistit všechny věci kolem. Jenže pak už jsem jen volal a volal… A už jsem nic neudělal. O všechno se musela postarat manželka. Ale ona to chápe. Svatba byla skvělá. A ta výměna také," řekl Vaněček.