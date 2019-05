Byl tak vlastně u největších úspěchů v historii třineckého hokeje. „Jsem neskutečně dojatý a vážím si toho. Už teď ale můžu říct, že budu mít pokoru i do dalších sezon, to je jasné,“ prohlásil po předání zlatých medailí mistrům extraligy Václav Varaďa.

Hned na ledě se dočkal ovací od nadšených třineckých fanoušků a samotných hráčů. „Chtěl bych týmu hrozně moc poděkovat. Nikdy nic nevzdal, celou sezonu jel naplno a i přes některé překážky na cestě jsme hráli velmi dobrý hokej a ve finále, i když bylo nesmírně vyrovnané, jsme byli o ten chlup lepší i šťastnější,“ oddechl si.

Jak by podle něj vyznělo srovnání hráčského a trenérského úspěchu? „Jednoznačně mě tato sezona stála více psychických sil,“ uznal. Musel logicky vedle týmu poděkovat i rodině. „Nemohl jsem se jí věnovat tak, jak bych si přál. Nemohl jsem být tolik s dětmi, ale rodina mě celou dobu podporovala a stála za mnou. Za to moc děkuji,“ vyznal se Varaďa, který během sezony našel momenty, kdy musel mužstvo krotit.

„V prosinci nebo už v listopadu tam byla série, kdy jsme snad šestnáctkrát v řadě vyhráli. Ono je pak hrozně těžké kluky připravit a najít na tréninku ten správný level. Přemýšlíte, jestli nasadit tvrdší metr, jestli na kluky zatlačit, nebo je spíš podpořit,“ vykládal úspěšný trenér.

Když dosáhl v Třinci na titul jako hráč i jako trenér, dosáhl automaticky na vrchol. Bude on sám nyní směřovat v trenérské kariéře výš? „Mám smlouvu ještě na další sezonu. Zastávám názor, že člověk by si neměl dávat malé cíle a já určitě nejsem z těch, kteří by se chtěli soutěže jen zúčastnit. Miluji výhry a udělám pro to všechno,“ ujistil třinecké fanoušky.