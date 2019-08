V červenci se Rostislav Olesz domluvil na ukončení smlouvy ve vítkovickém klubu, kde strávil poslední tři sezony s kapitánským céčkem na dresu. Důvodem byly neshody s trenéry Jakubem Petrem a Pavlem Trnkou.

„Nebylo to o penězích. Odešel jsem kvůli trenérům, se kterými jsme nenašli společnou cestu,“ prohlásil Olesz na tiskové konferenci.

Na novou sezonu se během srpna připravoval v prvoligové Porubě a zároveň si hledal nové angažmá.

Volba rodáka z Bílovce nakonec padla na nedalekou Olomouc.

„Smlouva ještě není podepsaná, ale s největší pravděpodobností se ve středu ráno objeví v Olomouci,“ řekl Deníku generální manažer klubu Erik Fürst.

Odchovanec ostravského klubu, který za Vítkovice debutoval v extralize v roce 2001, během úspěšné kariéry prošel i Spartou Praha, odkud zamířil v roce 2005 do zámoří. Šest let strávil v klubu Florida Panthers, zkušenosti s nejslavnější hokejovou ligou světa sbíral také v Chicagu a New Jersey.

Ze Spojených států koncem roku 2013 zamířil zpět do Evropy. Sezonu bronzový medailista z olympijských her v Turíně dohrál ve švýcarském Bernu, pak se vrátil do Vítkovic. S výjimkou krátkého angažmá v Langnau působil od sezony 2014/15 výhradně v Ostravě. Nyní se s největší pravděpodobností stane pátou a nejvýraznější letní posilou HC Olomouc.