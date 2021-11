Poslední čtyři roky byste ve tváři sparťanského útočníka Daniela Přibyla hledali úsměv jen velmi stěží. Místo po ledě totiž létal spíše po nemocnicích a rehabilitacích. S doktory vstával a rovněž chodil spát.

Když v roce 2016 odcházel do zámoří, nosil v hlavě jediný cíl: probojovat se do vytoužené NHL. Jenže onen sen se rozplynul takřka rychlostí světla. Hned z kraje přišlo nepříjemné zranění, které jej vyřadilo ze hry o místo v kabině Flames.

V dresu farmářského Stocktonu stihl odehrát jen 33 utkání, v březnu roku 2017 dal americkému snu definitivní sbohem. A následovala pauza, kterou nečekal snad nikdo. Ani samotní doktoři.

Zpackanou operaci v Kanadě žehlili doktoři doma

Problémem bylo poraněné koleno, jež dělalo Přibylovi ze života peklo. V Kanadě zprvu absolvoval dvě náročné operace, s diagnózou roční rehabilitace se však pomalu začal připravovat na velký návrat.

Jenže bolest vůbec neustupovala. „Když jsem se měl vracet, domluvil jsem se s doktory v Kanadě i tady, že mi z kolena vyndají šroub. Pravděpodobně jsem při tomto zákroku chytil infekci do nohy," popsal vzniklé patálie.

Ze zámoří se tak postupně dostal až k doktorům do Olomouce, kde se postarali o vyčištění kolene. Ale… „Při jednom čištění zjistili, že mi koleno v zámoří operovali špatně, takže jsem šel na další operaci,“ řekl osmadvacetiletý kanonýr.

Daniel Přibyl opouštěl Spartu jako obrovský talent.Zdroj: ČTK/Pavel Paprskář

Dobře věděl, že mise v Kanadě je zřejmě definitivně u konce. Avšak v průběhu dlouhé rekonvalescence si uvědomil, že si ve svém deníčku bude muset lehce přepsat své priority.

A tou se stalo jednoznačně samotné zdraví. Už to nebylo o zběsilém boji o místo v NHL, Daniel Přibyl se chtěl hlavně vrátit tam, kde to má ze všeho nejraději: na ledovou plochu.

Nemá smysl si dávat v životě cíle

A comeback do sparťanské kabiny byl před dvěma lety téměř na spadnutí. Jenže útočníkovi, jenž tehdy odcházel do zámoří s vizitkou 56 bodů za jednu sezonu, nebylo zkrátka přáno.

Seriál vleklých problému s kolenem přidával další a další díly. Až se z toho pomalu stávala hotová telenovela. Vždycky byl tak blízko, ale nikdy ne natolik, aby mohl konečně obout brusle.

Ani to však Přibyla nevyvedlo z míry. Každý den podstupoval nepředstavitelnou dřinu, připravoval se na návrat, o kterém nevěděl nic než jen to, že snad jednou konečně přijde.

„Dost věcí jsem přehodnotil. Celá tahle situace mě naučila, že cíle nemají moc cenu. Už neřeším to, zda se vrátím o týden dříve nebo později za cenu, že už to třeba pak nepůjde nikdy,“ podotkl.

Ale jeho trpělivost se přeci jen dočkala zasloužené odměny. Po více než čtyřech dlouhých a náročných letech se Daniel Přibyl opět navlékl do dresu a nastoupil k ostrému zápasu.

Jsi zpátky, Dane!

A návrat to byl opravdu znamenitý. V dresu partnerského týmu Sokolova startoval v rámci utkání Chance ligy hned ve druhé formaci a po velice solidním výkonu mohl se spoluhráči slavit skalp Frýdku-Místku 3:0.

Na ledě si odbyl přes 17 minut, s překvapením slyšel své jméno i v přesilovkové formaci. Zkrátka žádný lehký rozjezd, rovnou s ním do horké vody! A Přibyl sklidil zasloužené ovace.

„Těžko se mi hledají slova. Celý den byl pro mě náročný, v hlavě se mi odehrávalo hodně věcí. Byla to nervozita a zároveň i dojetí z toho, že jsem se zase vrátil,“ prozradil po zápase.

Za hlasité podpory nejen své přítelkyně, ale i přátel a spoluhráčů z pražské Sparty si tak ve svém deníčku mohl zaškrtnout to nejdůležitější políčko: jsi zpátky, Dane!

A co bude dál? Plán je jasný. Rozehrát se v dresu Sokolova a poté hurá zpátky do O2 arény. Ano, to je bez pochyby příjemná představa. Ale Přibyl dobře ví, že je důležité stát nohama na zemi.

I tak už dokázal velké věci. A kdyby po letech opět oblékl rudý dres, jednoznačně by si na svých zádech zasloužil jmenovku „Nezlomný“.