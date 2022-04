"Kuba je vynikající gólman s obrovskými zkušenostmi ze zahraničí. Domluvili jsme se již během sezony, už dříve projevil velký zájem hrát za náš klub. Jsme moc rádi, že se nám podařilo získat na extraligu opravdu nadstandardního gólmana,“ řekl klubovému webu Sparty sportovní ředitel Petr Ton. Kovář se dohodl s klubem na dvouletém kontraktu.

O rok mladší Thorell zamířil do Plzně loni ze švédské druhé nejvyšší soutěže z celku BIK Karlskoga a v 58 zápasech včetně play off si připsal 25 bodů za devět branek a 16 asistencí. "Získali jsme zkušeného centra s tahem do branky, který by měl dělat soupeřům problémy v předbrankovém prostoru. Zapadá nám do mozaiky týmu, který chceme postavit na stávajících základech. Sám jsem poznal, jaké je to být v cizině sám. Pomůže to jak Erikovi, tak Gustafovi," doplnil Ton k druhé posile, která se upsala Spartě také na dva roky.

Sparta pracuje na dalším posílení. "Snažíme se odcházející hráče adekvátně nahradit. Velkou prioritou je pro nás setrvání Davida Tomáška, který je lídrem týmu a sparťanští fanoušci ho mají rádi. O Davida je logicky obrovský zájem, ale byli bychom velmi rádi, kdyby zůstal ve Spartě. O nové smlouvě jednáme třeba také s Danielem Přibylem a Maximem Matuškinem," uvedl Ton.

Musí nahradit i nejproduktivnějšího hráče extraligy Filipa Chlapíka, který se už v průběhu sezony dohodl na smlouvě ve švýcarském klubu Ambri-Piotta. "Věříme, že švýcarská liga pro něj nebude konečná zastávka a opět se probojuje do NHL. Rozhodně na to má. Věříme, že se jako velký sparťan do klubu ještě někdy v budoucnu vrátí," prohlásil Ton.

Machovský, který působil ve Spartě od roku 2018 po minulé sezoně odešel do KHL do Dinama Riga, ale v polovině listopadu se vrátil. "Málokdo si uvědomuje, že je Machy mezi desítkou brankářů, co za Spartu odchytali nejvíc zápasů. Jeho letošní návrat nám pomohl dostat se až do finále. Všichni v klubu mu zahraniční angažmá moc přejeme. Zaslouží si ho," řekl Ton.

Pavelka odchází ze Sparty po pěti letech, v části sezony 2019/20 hostoval v Litvínově. "Už během podzimu jsme se od Tomáše dozvěděli, že by si chtěl vyzkoušet zahraničí. V této sezoně patřil mezi naše nejlepší obránce a angažmá v prestižní finské lize si jednoznačně zasloužil. Věřím, že se naše cesty mohou v budoucnu opět protnout," prohlásil Ton.

Dvořák také končí po pěti letech. "Měli jsme zájem o to, aby v klubu pokračoval i nadále. Bohužel dostal finanční nabídku z jiného klubu, které jsme nechtěli konkurovat. Už v minulé sezoně jsme se shodli, že nebudeme hráče přeplácet a pouštět se do zbytečných finančních závodů," doplnil Ton.

Stejně jako Dvořák míří do jiného extraligového klubu Radek Jeřábek s Tomášem Šmerhou. "Stáli jsme o oba," podotkl Ton. Stoljarov a Strnad přišli do Sparty v průběhu této sezony. "Gennadij splnil, co jsme od něj očekávali. Svými zkušenostmi a dobrým charakterem pomohl týmu v rozhodující fázi sezony dostat se opět do formy. Strny svou poctivou prací na ledě týmu nejen v play off hodně pomohl. Bohužel si ale nedokázal vybojovat takové místo v sestavě, jaké by si sám představoval. Rozhodli jsme se mu kontrakt neprodloužit," dodal Ton.