Do akce se zapojí všech 32 zámořských organizací, které na základě dostupných voleb a poměrně náročné draftové matematiky vyberou ty nejtalentovanější hokejisty ze zámořských soutěží či lig na evropském kontinentu. Celkem letos proběhne sedm kol draftu, ve hře tak bude 225 volných vstupenek do světa prestižní NHL.

Souboj organizací o úplně první volbu, tedy jedničku letošního draftu, vyhrál domácí Montreal, který tak ve čtvrtek večer svým úvodním tahem celou show odstartuje. Jako druzí přijdou na řadu Ďáblové z New Jersey, třetí pak budou vybírat zástupci arizonských Kojotů.

Zatímco loni se z triumfu mezi mladými dravci radoval překvapivě obránce z michiganské univerzity Owen Power, nyní se očekává opětovný návrat k nejčastějšímu draftovému mustru a to znamená, že jako první půjde na řadu zase útočník. Za největšího favorita je považován kanadský šikula Shane Wright, ovšem v posledních dnech se stále více mluví i o slovenském zázraku Juraji Slafkovském.

Závěrečné prognózy mluví ve prospěch rodáka z Košic, některé zdroje však dokonce hovoří o tom, že by všem spekulacím mohl na poslední chvíli hodit klacky pod nohy třeba finský snajpr Joakim Kemell či Američan Logan Cooley, jenž je mnohými považován za nejtechničtějšího a nejšikovnějšího borce na letošním srazu hvězd budoucnosti.

Něco takového by ovšem znamenalo šokující zvrat v pomyslném scénáři. V den draftu je tak v Montrealu téměř jasno: boj o šampiona letošní burzy talentů proběhne mezi Wrightem a Slafkovským. Po kom ale nedočkaví Canadiens skutečně sáhnou? Na slovenský objev si už delší čas dělají velké choutky v New Jersey, jenže právo první volby leží v domácí aréně.

A ani zámořští experti nemají v otázce nejlepšího borce draftu vůbec jasno. Někteří vidí rozdílového hráče ve Wrightovi, jiní se zase naklání na stranu slovenského kanonýra. „Bral bych rozhodně Slafkovského, je to rozdílový hráč, což ostatně ukázal snad na každé akci, kde se představil. Nejsem si jistý, jestli Wright tohle všechno splňuje,“ prozradil jeden ze skautů.

Co však zdobí bronzového medailistu z únorových her v Pekingu ze všeho nejvíce? „Může hrát téměř kdekoliv v útoku. Na to, jak je velký, bruslí naprosto skvěle. Dobře čte hru a zvládá téměř všechny atributy, jež zdobí perfektního útočníka,“ řekl šéf skautů NHL pro Evropu Göran Stubb.

Photo I took this morning of Juraj Slafkovsky and Shane Wright at media event in Old Montreal for top prospects ahead of tomorrow night’s NHL Draft. One of them is likely to be selected by #Habs with the No. 1 overall pick #HabsIO pic.twitter.com/9EZ9ydXYj7