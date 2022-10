„Start sezóny nám hrubě nevyšel. Přestože některé zápasy jsme ztratili smolně, důležité jsou body. A v první čtvrtině soutěže jsme jich získali pouze devět. Tyto výsledky vyústily v odvolání hlavního trenéra a jeho asistenta,” řekl v prohlášení generální ředitel klubu Pavel Hynek. „Vláďovi i Danielovi musím poděkovat. Odvedli tady velký kus poctivé práce a nebylo by fér dávat současný neúspěch za vinu celý jim. Stejnou odpovědnost za výsledky nesu já i všichni hráči, kteří nosí litvínovský dres. Přesto věříme, že tato změna dá týmu tolik potřebný impuls,” dodal.

Druhý Mlejnkův asistent David Kočí.Zdroj: Deník

„V posunutí Karla do role hlavního trenéra vidíme zachování určité kontinuity rozdělané práce, navíc bude mít k ruce dva nové asistenty, které si sám zvolil a kteří mohou týmu předat obrovské množství zkušeností,” říká šéf klubu.

Robert Reichel je legendou nejen litvínovského hokeje, olympijský vítěz z Nagana, trojnásobný světový šampion a bývalý kapitán reprezentace. Je také členem Síně slávy Českého hokeje a v roce 2015 byl uveden společně s Dominikem Haškem jako dosud poslední český hráč i do síně slávy IIHF. V NHL zaznamenal v dresech Calgary, NY Islanders, Phoenixu a Toronta celkem 900 startů (z toho 70 v play off). „Jméno Roberta Reichela není třeba dlouze komentovat. Jsme velmi rádi, že nabídku přijal, je to litvínovský patriot a srdcař a chce Karlovi i litvínovskému hokeji pomoci. I proto dohoda zohledňuje jeho dosavadní nasmlouvané závazky, které mu klub umožní splnit a dokončit,” uzavírá generální ředitel změny na lavičce.

Zbytek realizačního týmu v čele s trenérem brankářů Zdeňkem Orctem zůstává beze změn. Premiéru bude mít nová trojice na lavičce už v pátek, kdy na Zimní stadión Ivana Hlinky přijede pražská Sparta.

HC Verva Litvínov, Václav Veverka