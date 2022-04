Na chomutovském ledě prýštily v posledních minutách zápasu i těsně po něm obrovské emoce. Na ledě střídala radost Kladeňáků únava a smutek jihlavské party, vyprodaná hala bouřila nadšením a diváci roztáčeli kladenské šály.

Oslavy hokejového Kladna, v baráži se udrželo po souboji s Jihlavou | Video: Roman Dušek, Bohumil Kučera

Zejména při děkovačce domácího týmu, kdy zazněl Kladno se nevzdává, bojuje, válčí dál, my ta pravá síla jsme, co žene do boje! Ten bude pro Rytíře v příští sezoně opět extraligový a tentokrát už s největší pravděpodobností na domácím ledě opraveného zimního stadionu.