Prsty v tom měl Erik Černák z Tampy Bay. Slovenský obránce, který se po zranění vrátil do sestavy obhájců titulu, hned po buly nahodil puk od červené a po nečekaném odrazu od hrazení se mohl radovat z premiérové trefy v sezoně. Brankář Binnington totiž ztratil puk z dohledu a prošel mu mezi betony.

„Takový je život brankáře. Ne vždy se věci dějí ve váš prospěch,“ pokrčil rameny mikeš. „Slyšel jsem, jak se puk odrazil do sloupku, ale potom se mi ztratil z dohledu. Něco takového se mi stalo poprvé v životě,“ kroutil hlavou.

Gól na 3:0 přišel jen pět sekund po druhé trefě. Binnington se ale po smolném zásahu nesložil a ve zbytku utkání už neinkasoval. Bluesmani nakonec zápas otočili a vyhráli 4:3 po nájezdech. A jejich gólman se stal druhou hvězdou večera.

Jedna zajímovost - Černákův gól nejen bizarní, ale znamenal i zápis do klubové historie Lightning. Padl totiž jen pět sekund po trefě Corey Perryho, což je nejkratší časový rozdíl mezi dvěma góly Blesků v dějinách klubu. Předtím hráči Tampy skórovali třikrát v rozpětí devíti sekund. Naposledy to bylo v roce 2016 v utkání s New York Islanders.