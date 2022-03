Country hudba? Už jsem si tak nějak zvykl, směje se posila Nashvillu Rittich

Rittich vyjel za vyhozeným pukem do rohu, aby rychle rozehrál, jenže to se mu vůbec nepovedlo. Jeho vyhození o mantinel zachytil Quinton Byfield a pohotově trefil opuštěnou branku. Mimochodem, teprve devatenáctiletý talent Byfield se stal prvním teenagerem, který odehrál za Kings vícebodový zápas od roku 2009, kdy se to povedlo Drewovi Doughtymu.

Rittich je skvělý gólman, ale často inkasuje laciné góly. K jeho největším slabinám patří hra s hokejkou. Rittichovy zpackané rozehrávky, které soupeři trestají snadnými góly, kolují ve velkém po internetu. Památné jsou jeho minely ještě v dresu Calgary.

Představoval si větší vytížení

Jihlavský rodák přišel do města country před loňskou sezonou. Kvůli téměř měsíčnímu umístění na covid listu se ale dočkal premiéry v dresu Predators až v prosinci.

Ani po uzdravení se Rittich v brankovišti Nashvillu často neobjevuje. V lednu odchytal jediný zápas, v únoru taky. Šanci od začátku dostal jen v jedenácti případech. Neochvějnou jedničkou je Fin Juuse Soros, který v Tennessee navazuje na odkaz svého krajana a legendu klubu Pekku Rinneho. Ten loni ukončil kariéru.

„Samozřejmě, že chci chytat víc. Počítal jsem s větší zátěží, protože mi bylo řečeno něco jiného. Nemůžu s tím být spokojený, ale makám dál. Nejsem člověk, co kolem sebe šíří špatnou atmosféru, i když postupem času to je těžší zůstat naladěný pořád pozitivně,“ řekl Rittich v nedávném rozhovoru pro sport.cz.

