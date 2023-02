Jágr dal 1099. gól. V čele historické tabulky střelců vystřídal Gretzkyho

A fanoušci cítí, že sezona bude mít temný háv. „Naprosto tragický odshora dolů. Vemte náhodný kluky z rybníka a zahrajou to líp než tahle antihokejová grupa,“ střílí do týmu jeden z příznivců žlutočerných barev. „Bylo by video z kabiny? Po výhře to tam vypadá fajn, možná by bylo dobrý vědět, jak to tam vypadá po odklouzaných zápasech,“ přidal se další z fans.

Hokejisty teď čeká reprezentační přestávka. Poté 15. února míří do Hradce Králové.