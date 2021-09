„Před pár lety jsem s ním byl na Kladně na jednom večerním tréninku a působil jsem spíše jako sloup. My jsme ale za poslední rok a půl chodili s klukama hrát a asi je to znát,“ zavzpomínal Šmicer s úsměvem.

Na Šmicera se přišel podívat i Jaromír Jágr. Vítěz fotbalové Ligy mistrů se dočkal od největší legendy českého hokeje slova uznání. „Musím říct, že se Vláďa hodně zlepšil. Dva roky zpátky stál jen před bránou a nehýbal se. Teď nejde ani poznat, že je to fotbalista,“ chválil Jágr, který se také představí na Winter Cassic pod sjezdovkou ve Svatém Petru se svým Kladnem.

Během ukázkového nájezdu předvedl skvělou techniku i chladnokrevné zakončení. Na jeho forhendový blafák se gólman nečapal. „Budu připravený,“ vyhlásil osmačtyřicetiletý internacionál. „Poctivě trénujeme a nechceme to podcenit. Chceme se ukázat v co nejlepším světle.“

Bývalí fotbalisté se na ledě v Říčanech připravují na prosincovou hokejovou exhibici pod širým nebem ve Špindlerově mlýně. A zdá se, že to neberou na lehkou váhu. Někdejší fotbalista Liverpoolu Vladimír Šmicer udělal obrovský skok a teď na bruslích válí.

Elegantní styl, hlava nahoře, šikovné ruce, rychlá klička. Ani byste nepoznali, že nejde o hokejistu. Bývalý fotbalový reprezentant Vladimír Šmicer to s hokejkou umí skoro stejně dobře jako s míčem. Jeho ukázkový nájezd by z fleku mohl být v šotech s top akcemi zámořské NHL.

