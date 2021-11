V závěru duelu v aréně Kings se do sebe pustili Lemieux a Tkachuk. Oba bitkaři skončili na ledě, rozhodčí se je snažili odtrhnout, a v tu chvíli domácí útočník kousnul kapitána Senators do ruky.

„Byla to ta nejvíc zbabělá věc, kterou kdy kdo mohl udělat. Ani děti tohle nedělají. Nevím, co si mám myslel,“ kroutil hlavou Tkachuk. „S tímhle chlapíkem nechce nikdo hrát, můžete se zeptat kteréhokoliv z jeho spoluhráčů. Je to zlý člověk, zlý spoluhráč, soustředí se jen na sebe.“

Zdroj: Youtube

Podobným prohřeškem se v minulosti „proslavil“ boxer Mike Tyson, který před více než dvaceti lety ukousl kousek ucha Evanderu Holyfieldovi v bitvě o titul mistra světa těžké váhy v Las Vegas.

Hvězdný uruguayský fotbalista Luis Suaréz si vysloužil přezdívku kanibal, když pokousal hned několik svých protihráčů. Poprvé soupeře „uštknul“ v roce 2010 v dresu Ajaxu. O tři roky později po přestupu do Liverpoolu pokousal soupeře z Chelsea a v roce 2014 „rafnul“ italského obránce Giorgia Chielliniho během mistrovství světa v Brazílii.