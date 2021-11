Český střelec v dresu Sharks zažil nejlepší zápas letošní sezony NHL. Obě jeho trefy by mohl aspirovat na gól roku. Hertl při svých brankových akcích ukázal přehled i šikovné ruce. Když zvyšoval na 3:1, zbavil se kličkou blokujícího hráče, přehodil si puk na forhend, gólmana nechal odklouzat na druhou stranu a pohodlně zasunul.

Druhý gól byl ještě úchvatnější. Hertl si převzal puk na obranné modré, zavezl ho do útočného pásma, kde si pohrál s obranou Buffala. Drzou stahovačkou se prosmýkl mezi dvěma beky a prostřelil gólmana. Úžasným sólem tak korunoval svoje galapředstavení.

Ninja Hertl scores giving us a 3-1 lead in the second ?@TomasHertl48 | #SJSharks pic.twitter.com/KDW9nqIdb4 — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) November 3, 2021

„Jsem rád, že jsem skóroval a pomohl jsem rozjet naši lajnu. Ale ze všeho nejdůležitější je, že jsme vyhráli. To mě zajímá nejvíc,“ řekl Hertl po triumfu 5:3.

Takový počin česká hvězda potřebovala. Před startem sezony se totiž vyrojily spekulace o možném trejdu do jiného týmu. Hertlovi končí v San Jose čtyřletá smlouva na 22,5 milionu dolarů a nová mu zatím nebyla nabídnuta. Hertl teď dal generálnímu manažerovi Sharks Dougu Wilsonovi jasně najevo, že by dál otálet neměl. Šikovný Čech je s pěti góly nejlepším střelcem svého týmu.

Sedmadvacetiletý útočník kroutí v NHL už devátou sezonu a všechny strávil v dresu Sharks a prý si nedokáže představit, že by se stěhoval do jiného města. „Mám to tady vážně jako druhý domov, narodil se mi tady syn, znám dobře tady to prostředí. Bylo by to určitě těžké loučení, ale uvidíme, jak všechno dopadne, zatím to nechávám být,“ říkal před startem letošního ročníku.

The boys kept our video team busy tonight ? pic.twitter.com/q6Zd3Uqa3J — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) November 3, 2021

Jeho snem je vyhrát Stanley Cup. „Chcete to zažít a zvednout si jednou Stanley Cup nad hlavu,“ přikývl. „Člověk je tady od toho, aby vyhrával. A chce vyhrávat. V klubu patřím mezi lídry, mám i áčko na dresu a počítá se s tím, že ty hráče povedu.“

Až budoucnost ukáže, jestli se Hertlovi splní sen. A když, tak v jakém dresu to bude.