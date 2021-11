Porážky se kupí, sestupový strašák nahání čím dál větší děs. V hokejovém Zlíně je dusno, atmosféra pořádně houstne. Trpělivost dochází i nervózním fanouškům, kteří se po poslední porážce od Kladna málem poprali mezi sebou.

Hokejisté Zlína prohráli důležitý zápas s Kladnem. | Foto: pro Deník/David Peška

Měl to být bod zlomu. Zápas, ve kterém by se poslední Zlín nastartoval. Jenže to se nestalo. Ševci nezvládli klíčovou bitvu s předposledním Kladnem a doma padli 1:5. Jejich ztráta na předposlední Rytíře nabobtnala na deset bodů.