„V dosavadním průběhu přípravy jsme se několikrát střetli s týmy z IHL a byly to všechno slušné zápasy se solidní sportovní úrovní. Věříme, že se jednalo jen o zkratové jednání několika jednotlivců. S klubem Vídeň Capitals si ale v nejbližších deseti letech určitě nezahrajeme,“ vzkázala Nitra do Rakouska.

„Nebudeme se účastnit úmyslného lovu na naše nejmladší hráče,“ oznámil extraligový klub. „Když se hrál hokej, nebylo co řešit. Zákroky, jakými se ale začali prezentovat hráči soupeře, byly daleko za hranicí zdravého rozumu.“

K podobné události teď došlo i na Slovensku. A to na podstatně vyšší úrovni. Přípravný zápas mezi Nitrou a Vídní Capitals se taky nedohrál. Vedení domácího týmu za stavu 5:1 stáhlo svoje hráče z ledu kvůli nadměrné hrubé hře hostů.

