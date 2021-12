Utkání Anaheimu s Buffalem přineslo sice pouze dva góly, přesto se jeden z nich zapíše nesmazatelně do historie.

Běžela 26. minuta utkání, když si centr první formace Kačerů Trevor Zegras nabral kotouč na čepel, místo očekávaného lakrosového zakončení, které se už ve světovém hokeji útočníkům několikrát povedlo ale přeloboval branku Buffala tak šikovně, až našel Sonyho Milana. Ten ze vzduchu puk trefil čistě a překonal bezmocného Ukko-Pekku Luukkonena v brance Sabers.

"Myslím, že to byl Rickard Rakell, kdo mi nahrál za branku a já tam měl docela dost času. A Milano na mě zavolal, ať zkusím Michigan, tak jsem puk zvedl na hokejku a nahrál mu. Bylo legrační, jak to dokonale vyšlo," řekl Zegras, jehož reakce z neuvěřitelné branky mluvila za vše.

Dacjukova nahrávka spoluhráče nenašla

Zegras je sice prvním v historii NHL, kterému se tento kousek povedl, v hokejové historii se ale už tento kousek povedl v roce 1996 Mikovi Leggovi v dresu Michiganu na turnaji NCAA. V NHL to zkoušela ruská legenda Pavel Dacjuk, ovšem přihrávka přes branku nenašla svého adresáta.

"Jakmile jsem ho slyšel křičet na mě 'Michigan', chtěl jsem mu to dát. Nemůžu uvěřit tomu, jak to skvěle vyšlo. Je skvělé, jak to Milano ze vzduchu trefil a ještě přitom udržel hůl pod břevnem tak, aby branka mohla platit," popsal celý moment Zegras.