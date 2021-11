Osmadvacetiletý Jaškin se vrátil do sestavy Coyotes po jednozápasové pauze. Zápas proti Nashvillu ale kvůli zranění zase nedohrál. Bek Mark Borowiecki předvedl brutální faul, když Jaškina trefil hrůzostrašně kolenem, což na ledě vyvolalo bitku.

Zdroj: Youtube

Jaškin se dlouho nezvedal a po utkání přišly špatné zprávy – delší čas si nezahraje. „Ano, bude to na dlouho,“ oznámil naštvaný kouč Arizony Andre Tourigny. „Je to v dolní části těla, ale bude to opravdu dlouhá pauza.“

Arizona prohrála 1:4 a se třemi body z 15 utkání je nejhorší v lize. Týmu chybí i góly Jaškina, který podepsal v létě roční smlouvu. Bývalý útočník St. Louis a Washingtonu si ve 12 zápasech připsal jednu asistenci. Další body kvůli zraněné nějakou dobu nepřidá.