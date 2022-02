VIDEO: Neskutečná finta. Americký talent Zegras skóroval i poslepu

Je mu teprve dvacet let, ale ve slavné NHL byste momentálně těžko našli šikovnějšího hráče. Trevor Zegras je prostě zázračným dítětem. Americký talent se hokejem hlavně baví a na ledě je to vidět. V Utkání hvězd vytáhl ze svého repertoáru další neskutečnou fintu. Jen tak mimochodem skóroval poslepu, jako by se nechumelilo.

Trevor Zegras skóroval i poslepu. | Foto: ČTK/AP/Rick Scuteri

Mladý útočník Anaheimu přivedl fanoušky v Las Vegas do varu během soutěže v nájezdech. Zegras se inspiroval závěrečnou scénou filmu Vybíjená, oblékl se do kostýmu a nechal si zavázat oči. Poslepu se rozjel, s pukem ve zduchu přilepeným na hokejce se otočil se kolem vlastní osy a pak vstřelil gól. V jeho podání to vypadalo tak snadno. Zdroj: Youtube I přesto šokující trik Zegras soutěž nevyhrál. Vítězem se ale stal Alex Pietrangelo, byť jako jediný z pěti nájezdníků nedal gól. Z šestičlenné poroty, ve které seděli i Paul Coffey a Mark Messier, mu totiž pomohl Jon Hamm. Herec a producent udělil domácímu zástupci 19 bodů z deseti možných. Návrat hvězd do Česka. Zámořská NHL chce obnovit tradici zápasů v Evropě Ale zpátky k Zegrasovi. Tenhle kluk z Bedfordu je prostě úkaz. V letošní sezoně okouzlil fanoušky už několikrát. Drzé parádičky si dovolí i přímo v ostrém mači. V utkání s Buffalem od zadního mantinelu přehodil puk přes bránu na Sonnyho Milana, který skóroval ze vzduchu. Proti Montrealu zase vstřelil gól lakrosovou fintu. TREVOR ZEGRAS PLEASE pic.twitter.com/KuYwYv2rcV — Sportsnet (@Sportsnet) February 5, 2022 Je vůbec něco, co tahle hvězdička neumí? V organizaci Dukcs si mnou ruce, že Zegrase v roce 2019 draftovali. Juniorský mistr světa ve 42 zápasech letošní sezony vsítil 12 branek a celkem posbíral 32 bodů. I díky němu je Anaheim na třetím místě Pacifické divize a míří za play-off.