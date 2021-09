Videodotazník pro Dominika Haška: Hokej se změnil, pro brankáře k lepšímu

Už je to padesát let, co se postavil na led do brány a čelil prvním střelám spoluhráčů. Dominik Hašek, legendární český hokejista, v rozhovoru pro Deník prozradil i to, že je s "jedním, dvěma" parťáky z dětství dodnes v kontaktu.

Dominik Hašek při rozhovoru pro Deník | Foto: Deník/Michal Bílek

Získal dva Stanley Cupu, byl hrdinou při zlatém tažení v Naganu. Hokej se dle slov legendy změnil. "Nesmírně se zlepšila výstroj, brankáři se nemusejí bát zranění," řekl Hašek ve speciálním videodotazníku. Zdroj: Deník/Michal Bílek Rozhovor s Dominik Haškem si můžete přečíst v pondělním Sportovním deníku, nedílné příloze tištěného Deníku. Mimochodem, 56letý pardubický rodák se v něm obšírně rozmluvil o politice. Třeba o tom, že mu vadí dvojice Andrej Babiš a Miloš Zeman (a proč). Zároveň naznačil, že bude uvažovat o kandidatuře na prezidenta.