Během svého sportovního života získal sedmačtyřicetiletý rodák z Jihlavy téměř všechny trofeje, na které mohl při prvních hokejových pokusech jen pomyslet. Trojnásobný mistr světa, vítěz tuzemské ligy, dvojnásobný finský šampion. Jen medaile z olympijských her v jeho skvostné sbírce chybí.

Třetí nejlepší kanonýr extraligové historie, autor 410 branek, začal i skončil kariéru v Dukle Jihlava. Byť ten konec byl hodně trpký.

Bolavé koleno

„Do Jihlavy jsem se vrátil s tím, že tady dohraji kariéru a začnu postupně pronikat do tajů trenérského řemesla. Chtěl jsem tím i splatit Dukle důvěru, že mě tenkrát vykoupila z Vítkovic,“ vzpomíná na období před šesti lety. Bolavé koleno mu však dovolilo odehrát pouhé tři zápasy. „Zdravotní stav mě donutil rychle skončit,“ líčí hráč, jenž prošel šest klubů.

Na druhou stranu, otevřely se jiné dveře. „Prakticky hned poté, co jsem ukončil aktivní kariéru, mě oslovil tehdejší předseda svazové disciplinárky Karel Holý, zda bych neměl zájem o spolupráci,“ ohlíží se Ujčík.

Zájem měl. Postupně získal i na renomé, svaz mu později nabídl pozici šéfa komise. „Mám k sobě, řekl bych, poradní orgán, což jsou Josef Řezníček a Vladimír Šindler. V případě odvolání rozhodují další čtyři členové komise,“ prozrazuje Ujčík.

V závěru loňského roku přišel další veletoč. Dukle se v první lize nedařilo, u týmu skončil kouč Petr Vlk, a vedení ukázalo na trenéra vlastní juniorky a šéfa svazové disciplinární komise. „Když ta nabídka přišla, byl jsem překvapený. Ale zároveň jsem si říkal, co může být víc, než trénovat v rodné Jihlavě áčko,“ říká.

Pod drobnohledem

Najednou se tak ocitl skoro až v nevděčné dvojroli trenéra a funkcionáře. V potenciálním střetu zájmů. „Český národ je prostě takový, že za vším hledá něco, co tam vůbec nemusí být. Snažím se funkci dělat tak, jako jsem dělal hokej. Na maximum,“ tvrdí odhodlaně.

„Uvědomuji si, že jsem pod drobnohledem. Mohu však říct, že za každým rozhodnutím, které jsem učinil, si stoprocentně stojím a jsem schopen jej obhájit. Když někdo nebude chtít můj pohled pochopit, stejně mu to nevyvrátím. Protože trenérů, hráčů či šéfů disciplinárky je mezi námi tolik, a především z řad lidí, kteří hokej ani nehráli, že to nemá cenu řešit. Já například vůbec nesleduji sociální sítě. Co dělám, dělám nejlépe, jak umím. Když se to APK nebo svazu nebude líbit, tak mě odvolají,“ krčí Ujčík klidně rameny.

Zatím se mu ale daří na obou frontách. Verdikty jeho disciplinární komise dosud žádnou bouři nezpůsobily, Dukla po špatném vstupu do soutěže pod novým velením neochvějně míří do předkola play-off. Hokej nabídl Viktoru Ujčíkovi mnoho rozkoší. On je milovanému sportu nyní mnohonásobně vrací.