Možná jde o dobrou bilanci, ale dokážete si představit, že by se něco podobného týkalo i seniorského nároďáku, kam (nejen) tuzemské kluby vysílají své klíčové hráče?

Ne, a proto se řeší podoba mezinárodní sezony.

„Momentálně bych přípravu reprezentačních výběrů upozadil a soustředil se na soutěže v té které zemi. Až se situace zlepší, a já doufám, že v březnu či dubnu to tak bude, rozjel bych i reprezentační sezonu,“ řekl Deníku bývalý obránce Milan Tichý.

Další experti si naopak myslí, že pokud to jen trochu půjde, nároďák má jít do akce. „Přípravné reprezentační zápasy mají smysl, kluci si to spolu osahají na ledě. Rozhodně to není ztráta času,“ domnívá se bývalý reprezentační útočník Petr Rosol, trenér prvoligové Kadaně.

„Ať si kluci vyzkouší, jaké to je hrát za národní tým,“ souhlasí někdejší obránce Rudolf Suchánek.

Názor svazu? „Chceme, aby se odehrálo Euro Hockey Tour, ale s trochu jiným formátem, kdy by se týmy nesjížděly v jeden čas na jedno místo, ale zápasy by se rozdělily,“ plánuje Král.

Klíčovou otázkou je samozřejmě konání seniorského mistrovství světa. Letošní turnaj ve Švýcarsku byl zrušen, ten další se má konat na přelomu května a června 2021 v Bělorusku a Lotyšsku. Vznášejí se nad ním hned dva přízraky: ke zdravotní krizi se přidala i ta politická.

Brutální způsob, jakým běloruský autokrat Alexandr Lukašenko potlačuje protesty proti své vládě, totiž přiměl lotyšskou vládu k odmítnutí spolupořadatelství.

Teď je na mezinárodní federaci IIHF, aby našla uspokojivé řešení. Nikdo navíc samozřejmě neví, co dovolí, nebo nedovolí koronavirus. „Moc nepočítám s tím, že by bylo mistrovství světa. A bez diváků by vůbec nemělo smysl,“ říká Suchánek.

Ne, nebude to snadná sezona.