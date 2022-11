Fantastičtí Davidové. Krejčí s Pastrňákem dovedli Boston k rekordu

Rozjetá kabina pod vedením nejmladšího kapitána v NHL Nica Hischiera zatím šlape jako geniálně seřízené švýcarské hodinky, na nedávnou porážku s Torontem, která utnula tuto historickou jízdu, Ďáblové odpověděli ve velkém stylu. Dalšími dvěma skalpy.

Užívá si to, zní z kabiny Devils

A ty největší gratulace míří pochopitelně do zadních řad. Zejména do brankoviště. New Jersey je totiž po Coloradu s Bostonem třetím nejlépe bránícím celkem soutěže, ve 22 odehraných kláních inkasovala ďábelská defenzíva pouze osmačtyřicet branek.

„Oproti loňsku je obrovská změna zejména v brankářích. Kromě prvních dvou zápasů chytají fantasticky. Respektive Blackwood chytá dobře, Vítek fantasticky,“ pronesl na adresu gólmanského dua někdejší útočník New Jersey Patrik Eliáš.

Bláznivá série, řekl Krejčí o rekordu. V kabině Bruins se řešili i Hanáci

Šestadvacetiletý Vítek Vaněček se do kabiny Devils připojil po letním přestupu z Washingtonu, kde už delší dobu usiloval o větší vytížení. Chtěl být jedničkou. Vůdcem mezi třemi tyčemi. To mu však bylo přislíbeno až v novém působišti.

Boj o brankářské žezlo mu navíc po pár utkáních výrazně ulehčil kolega MacKenzie Blackwood, který byl na začátku listopadu umístěn na listinu zraněných hráčů. A tím pochopitelně předal veškeré pravomoce do rukou odchovance havlíčkobrodského hokeje.

Vítek Vaněček v dresu New Jersey DevilsZdroj: ČTK / AP / Graham Hughes

Devět výher za sebou, úspěšnost zákroků okolo 92 procent a hned několikrát zápis v knize největších hvězd zápasu. Na třináctizápasové šňůře se Vaněček podepsal opravdu tučným písmem. A zámořský svět přesvědčil o tom, že svá slova o tom, jak si na novou výzvu věří, myslel skutečně vážně.

„Chytá opravdu výborně. Myslím si, že si to teď hodně užívá. Je to super kluk i mimo led, takže jsem za něj moc rád,“ vzkázal směrem k českému brankáři jeho slovenský kolega z kabiny Tomáš Tatar.

Vychytal i bývalého kolegu Ovečkina

Před dvěma týdny zasáhly Vaněčka mírné zdravotní potíže, které však dokázal velice rychle odhodit za hlavu a vrátil se zpět na místo činu. A mezi gólmany, kteří letos naskočili alespoň do deseti utkání, aktuálně drží druhý nejlepší průměr obdržených branek (2,05).

V neděli nad ránem navíc vyšperkoval své dosavadní výkony už desátou výhrou ze 12 zápasů, když sedmatřiceti úspěšnými zákroky režíroval jasné vítězství Devils 5:1 na ledě Washingtonu. Tam, kde ještě na jaře chytal úvodní kolo play-off proti Panterům z Floridy.

„Před zápasem jsem byl trochu nervózní. Upřímně, bylo to něco zvláštního hrát poprvé proti Capitals. Mají výborné mužstvo, ale snažil jsem se udělat vše, abych pomohl týmu k vítězství,“ líčil Vaněček po zápase.

Devils mají ve Vítkovi Vaněčkovi obrovskou oporu mezi třemi tyčemi.Zdroj: ČTK / AP / Graham Hughes

Ve vzájemném duelu proti bývalým spoluhráčům dokázal vynulovat i ruského zabijáka Alexandra Ovečkina, který letos zběsile útočí na další střelecké rekordy. „Vím, že mi moc chtěl dát gól, takže jsem se opravdu soustředil, abych mu to nedovolil,“ pousmál se hrdina utkání.

Eliáš řešil Spartu s Varaďou. Vyhlíží exhibici k Naganu a oslavu Stanley Cupu

Když se něco podobného povedlo hokejistům New Jersey před jednadvaceti lety, byli u toho Patrik Eliáš, Petr Sýkora a také Čechoameričan Bobby Holík. Devils to tehdy dotáhli až do samotného finále play-off.

I tentokrát je u zápisu do klubové historie česká stopa. A bude to právě Vítek Vaněček, kdo bude mít velké prsty v tom, kam až letos dokráčí tato ambiciózní partička. Zatím baví opravdu skvěle.