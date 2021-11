S třináctým celkem tabulky české nejvyšší soutěže se dohodl na víceletém kontraktu. „I pro něj byl přesun k nám v případě konce ve Finsku priorita a nyní ten čas nastal. Těší mě, že majitel klubu Aleš Pavlík navýšil rozpočet na hráče tak, abychom mohli Dominika přivést zpět a sám osobně s Dominikem jeho návrat řešil tak, že jsme se dohodli na podepsání víceletého kontraktu,“ řekl pro klubový web sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček.

Čtyřiadvacetiletý Lakatoš v Lappeenrantě odehrál v současném soutěžním ročníku 15 zápasů, posbíral 6 kanadských bodů (1+5).

„Domluvili jsme se, že přesun k nám do Vítkovic proběhne nyní během reprezentační přestávky. Po vyřízení všech formalit a ukončení působení v SaiPě odcestoval Dominik do Helsinek a následně domů do Česka. K týmu by se měl připojit v závěru tohoto týdne a vše směřujeme k tomu, aby už ve středu 17. listopadu byl schopen a připraven nastoupit v zápase proti Plzni,“ prozradil Roman Šimíček.