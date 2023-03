ŽÁDNÁ KRIZE

Čekalo se, kdy to přijde. Jak ale čas plynul, nic se neměnilo. A to ani ve chvíli, kdy došlo na nedostatek obránců ze zdravotních a disciplinárních důvodů. Během 52 kol na Vítkovice nedolehlo téměř žádné období, díky němuž by nastal pád. Jedinou pasáží, kdy Ostravané tápali, byla série pěti domácích zápasů od 20. ledna do 3. února. Z patnácti možných bodů získali jen čtyři, což zapříčinilo, že se do nenávratna vzdálily Pardubice a naopak na blízký kontakt přiblížila Sparta, ale povedenými výsledky v dalších utkáních druhé místo uhájili. A to až do úplného konce.