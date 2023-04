Po dvou utkáních v Pardubicích se veškerá pozornost hokejových fanoušků přesouvá na sever Moravy, kde v úterý večer odstartuje druhé semifinále Tipsport Extraligy mezi vítkovickou Riderou a hradeckým Mountfieldem. Souboj dvou celků, které vystávají ve frontě na finálovou vstupenku už pěkných pár let. Východočeši navíc stále v zástupu pro návštěvníky premiéry. Kdo vystoupí ze svého stínu a urve lístek na vysněné představení?

HC Vítkovice Ridera – Mountfield HK (42. kolo extraligy, 27. 1. 2023) | Foto: Deník/Petr Kotala

Na jedné straně elegantně kráčející Moravané pohánění myšlenkami amerického snu z repertoáru kanonýra Petera Muellera, na té druhé ovšem rozjetá východočeská partička s jasným cílem vylepeným snad po všech koutech hradecké ČPP Arény: konečně najít klíč od tajemné finálové komnaty.

Suma sumárum, na dveře už hlasitě klepe druhá semifinálová série mezi Vítkovicemi a hradeckým Mountfieldem, z níž již za několik málo dní vzejde další postupující do přímého boje o extraligové prvenství. A v případě obou soupeřů půjde tentokrát o skutečnou válku. Ve hře je totiž mnohem více než se na první pohled může zdát.

Jeden ze dvou ústředních favoritů letošní sezony pražská Sparta už je ze hry venku, souboj o druhou finálovou místenku tak nabídne jedinečné setkání „čekatelů“. Vítkovice sice v dřívějších letech (naposledy v roce 2011) sahaly po mistrovském titulu již čtyřikrát, ani jednou však na poslední překážce neuspěly. To Hradec Králové na svou velkou premiéru ve finále stále čeká.

Spokojenost, ale chceme ještě více, zní z táborů

A pokud bychom se v historických tabulkách pustili do hledání vzájemné bilance obou soupeřů v rámci vyřazovacích bojů, skončilo by naše snažení bez výsledku. Letošní semifinálová bitva totiž bude zároveň úplně prvním měřením sil v play off. Tedy pouze v případě, že opomeneme tehdejší zázemí dnes již ryze východočeského klubu v Českých Budějovicích.

Vraťme se však zpět do současnosti. V základní části letošního ročníku se Vítkovice potkaly s Mountfieldem celkem čtyřikrát, nicméně mnohem lépe se zejména na domácí půdě dařilo svěřencům trenéra Tomáše Martince. Těm se dokonce na konci ledna podařilo vyloupit i led Ostravar Arény, Ridera se tak v rámci vzájemných utkání radovala pouze v jediném případě.

Kouč hradeckého Mountfieldu Tomáš MartinecZdroj: Michal Fanta

Kromě toho si ale na severu Moravy užívají až nevšedně vydařený ročník. Takhle silný a vyvážený kádr v jednom balíčku snad ve Vítkovicích ani nepamatují, stejně tak i suverénní jízdu základní částí, kterou výběr kouče Miloše Holaně zakončil na stříbrné pozici se ziskem 102 bodů a zároveň pokořením klubového rekordu.

Svou vzestupnou formu pak parta okolo kapitána Dominika Lakatoše potvrdila rovněž ve vypjatém čtvrtfinálovém derby proti brněnské Kometě a poprvé po dvanácti letech proklouzla mezi nejlepší čtyřku. „Jsme natěšení. To, že jsme se dostali po letech do semifinále je fajn, víme o tom, ale zároveň chceme více, takže ještě nekončíme,“ prozradil Lakatoš pro klubový web.

Proti černému koni soutěže však bude stát rozjetý Mountfield, který zejména díky vydařené koncovce základní části a vyléčení všech klíčových hráčů nakonec zakotvil na čtvrtém místě extraligové tabulky a vyhnul se tak „hrozbě“ předkola. Ve čtvrtfinále pak Východočeši vyfasovali liberecké Bílé Tygry, s nimiž si ovšem poradili možná až překvapivě hladce 4:1 na zápasy.

A zároveň učinili klíčový krok z prokletého čtvrtfinále, ze kterého v předchozích třech ročnících vždy odcházeli v roli poraženého. „Bylo vidět, že měli v nohách pět zápasů a málo odpočinku. Můžeme být rádi, že jsme udělali čtyřku a byli odpočatí. Zvládli jsme to skvěle a jdeme dál za jasným cílem, který máme,“ prozradil po čtvrtfinálové sérii slovenský útočník Oliver Okuliar.

Stejně jako v případě první semifinálové série mezi Pardubicemi a Třincem budou o případném postupujícím rozhodovat úplné detaily. Maličkosti, které se zkrátka z lejstra predikcí a všemožných statistik rozhodně vyčíst nedají. Přesto ale existují jisté faktory, jež se můžou na konci vzájemné bitvy ukázat jako ty klíčové.

Brankářská esa i Martincův recept na úspěch

Malinkou, skutečně až marginální výhodou se mohou pyšnit Vítkovice v brankovišti, kde chovají svou veledůležitou zbraň. Aleš Stezka. Šestadvacetiletý vytáhlý fantom v masce, který aktuálně chytá ve své životní formě a říká si o pozornost dokonce až za velkou louží. Stejně jako v sérii s Brnem bude stát základ úspěchu Ridery právě na jeho službách.

Brankář Vítkovic Aleš StezkaZdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Nicméně ani Mountfield se o svůj klid mezi třemi tyčemi nemusí příliš strachovat. Rozjetého Fina Kiviaha totiž vystřídal po úvodním čtvrtfinálovém neúspěchu s Libercem jeho kolega Matěj Machovský a od té doby je východočeská defenzíva v podstatě nedobytná. A do série s Vítkovicemi tak půjdou hradečtí hokejisté s úctyhodnou bilancí patnácti výher z posledních osmnácti duelů.

Opevněné zadní řady svého příštího soupeře budou mít za úkol rozptýlit zejména ofenzivní esa Ridery, kterým vévodí americký kanonýr a hrdina nedávného moravského derby Peter Mueller. Neméně důležitou roli obdrží v sérii také jeho kolegové z útoku Peter Krieger, Roberts Bukarts či kapitán Dominik Lakatoš. A právě od nich se bude očekávat zlepšení rovněž v početních výhodách, v nichž byly Vítkovice nejhorší napříč všemi účastníky čtvrtfinále.

Nikterak oslnivý výkon však nepředvedly ani speciální týmy Mountfieldu. Východočeši naopak postavili svůj úspěch na zodpovědné obraně, rychlém bruslení a agresivitě, která nedala Tygrům spát v jediném utkání série. K tomu se přidali hrdinové jako Oliver Okuliar, Aleš Jergl či Kevin Klíma a Martincův recept slavil kýžený úspěch. A je jasné, že jeho složení se rozhodně měnit nebude.

Smolaři vyřazovacích bojů. Fináloví čekatelé. Tyto nálepky ze sebe už brzy strhne minimálně jeden účastník této semifinálové série. Nejspíše ten úspěšnější. Budou to Vítkovice, nebo zvítězí hokejová horečka na východě Čech? Úvodní nápověda bude k dispozici už v úterý večer.