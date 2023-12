Čas všechny rány zahojí, říká se. V případě fanoušků Vítkovic to ale neplatí. V pátečním utkání 26. kola extraligy to poznali hokejisté Hradce Králové, kterým ostravské publikum připomnělo jarní play off a jejich dopingovou kauzu. Transparenty i skandováním. Východočeši ale nakonec opouštěli led Ostravar Arény v lepší náladě, gólem Davida Šťastného vyhráli 3:2 po prodloužení.

Jsou to už více než půl roku staré události, ale v Ostravě pořád rezonují. Vítkovice hrdinsky otáčely téměř ztracenou semifinálovou sérii a v sedmém zápase byly krok od obratu a postupu do boje o titul. Plány jim však zkřížil gól Olivera Okuliara v prodloužení.

Až o několik týdnů později se ale tým tehdejšího kouče Miloše Holaně i celá veřejnost dozvěděli, že trojice hráčů východočeského klubu – Graeme McCormack, Kevin Klíma a Martin Štohanzl – byla během semifinále pozitivně testována na doping. Jenže v té chvíli už bylo po sezoně, s pohárem se laskali v Třinci a Ostravané mohli jen hořekovat. Vyřazení tria z kádru Mountfieldu jim finále nevrátí. Žádné další tresty zatím nepadly.

Bylo tak zřejmé, že jakmile přijede Hradec do Ostravy v nové sezoně, nezůstane tato kauza bez odezvy. A tak se stalo. Nejprve transparent s ironickým nápisem „Dopingem proti chřipce“, pak „Co neseženeš: Plutonium. Střízlivého Bartošáka. Disciplinárku při dopingu.“ Fanoušci, kterých přišlo do Ostravar Arény tři a půl tisíce, si neváhali „kopnout“ do svého odchovance a již bývalého gólmana Mountfieldu Patrika Bartošáka. To ale nebylo vše.

Vyostřená atmosféra

Hosté si vyslechli i nadávky, především pak „feťáci, feťáci“. „Já jsem v Hradci nový a čekal jsem pokaždé venku nějaké choreo, nakonec to dneska bylo poprvé. Bylo to vyostřené, což se dalo čekat,“ přiznal útočník David Šťastný.

„Jen když třeba jdeme z ledu, pokřikují na nás věci, které mi přijdou, že jsou za hranou. Nedá se ale nic dělat. Je to sport a fanoušci to milují, baví je to, jsou nápadití. Nelíbí se mi to, ale patří to k tomu, byť my hráči to moc nevnímáme,“ pokračoval Šťastný.

„Já nic nevnímal, nic se nestalo,“ reagoval na fandy házející papírky na střídačku Hradce asistent kouče Peter Frühauf. „To jsem se dozvěděl až v kabině, že po nich házeli pytlíky, nebo něco takového. Já to neviděl, takže k tomu nemám co říct,“ usmál se Šťastný. „Ale jak jsem řekl, nelíbí se mi to, nicméně je to rozhodnutí lidí, kteří to dělají. Když si za tím stojí a chtějí to, tak ať to dělají. My to nějak přejdeme a nebudeme to řešit,“ dodal útočník Hradce.

Domácí s podobným počinem svých fanoušků počítali. „Já ty zápasy sledoval, takže jsem to očekával. Nijak extra mě to nepřekvapilo,“ vyjádřil se Jonáš Peterek, který v utkání vstřelil svou první branku v české extralize.

„Některé věci možná trochu za hranou byly, ale asi bych to úplně nerozebíral,“ podotkl Peterek.

Výpadek ve druhé třetině

Vítkovice, v jejichž dresu poprvé nastoupil útočník Tomáš Vondráček, mrzel výpadek ve druhé třetině, kdy Hradec otočil dvěma zásahy Estephana skóre. „Tam jsme hráli špatně,“ přikývl asistent trenéra Jiří Veber.

„Nevím, z jakého důvodu jsme se báli hrát. Dělali jsme špatná rozhodnutí. Ale ve třetí jsme dokázali zareagovat, vyrovnali jsme a byla šance získat vítězství na svou stranu, ale v předbrankovém prostoru jsme nebyli dost důslední. Je škoda to pak tak ztratit, body potřebujeme,“ hodnotil Veber.