/ROZHOVOR/ Hokejistům Vítkovic se podařilo navázat na sérii čtyř extraligových zápasů, v nichž bodovali, i na evropské scéně a přes švýcarský Rapperswil-Jona postoupili do semifinále Ligy mistrů. Radost neskrýval ani trenér Jiří Veber, byť utkání hodnotil jako obvykle střídmě a klidným hlasem. „Jsme šťastní, že jsme postoupili. Vedení, klub a doufám, že i fanoušci. Nerodilo se to lehce,“ věděl Veber.

Vítkovice - Rapperswil (12. prosince 2023). | Video: David Hekele

Jak tedy hodnotíte utkání?

Na začátku druhé třetiny jsme ustáli oslabení, asi tři minuty jsme hráli u nás ve třetině. Možná víc. Dostali jsme se ale do útočného pásma, vstřelili gól a pak už byly šance na obou stranách. Nechci říct, že by to byl hurá hokej, ale byl otevřenější. My si vypracovali možnosti, oni také, a zaplaťpánbůh, že to dopadlo takhle. Kluci odvedli výbornou práci od prvního po posledního hráče.

Hattrick zaznamenal Tomáš Vondráček. Jak těžké ho bylo zařídit, aby mohl hrát?

Myslím, že to byla výborná práce managementu, lidí, kteří se o to starají. Denis Havel, Roman Šimíček, Patrik Rimmel… Prostě vedení. Velký dík a poklona, že jsme pro Ligu mistrů získali takového hráče. Tohle od něj očekáváme i v extralize.

Klub se během první přestávky ohradil proti „tendenčnímu řízení utkání“. Věděl jste to?

Na rovinu něco ano, ale hráči ne. Na střídačce je Roman Šimíček, takže jsme o něčem věděli, ale šlo to mimo nás. My se soustředili na zápas a hru, nikoli rozhodčí. To jsme hráčům o přestávce i řekli. Že nehrajeme proti rozhodčím, abychom se soustředili na vlastní hru.

Měli jste ze střídačky pocit, že sudí zejména v první třetině nepískají rovinu?

Upřímně, já tohle neřeším, snažím se od toho oprostit, protože když to ovlivňuje i realizační tým a trenéry, tak se to přenáší na hráče, a nedělá to dobrotu. Proto jsme se snažili soustředit jen na vlastní hru.

Vzápětí se ale trefil Patrik Zdráhal, načež jste se rozjeli, tak to vypadalo, že vás to namotivovalo…

Možná to tak působilo, možná to tak bylo, ale dneska to nebylo o jednom hráči, nýbrž o celém klubu.

V semifinále vás čeká švédská Skellefteå, která vyřadila i Třinec. Co na to říkáte?

Švédské kluby jsou top v Evropě, takže to budou pro nás i kluky zkušenosti. Zejména ty, kteří pro nim ještě nehráli. Doufám, že nás přijdou podpořit i diváci.