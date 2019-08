Na vině byli domácí příznivci. Ostravané po dramatickém průběhu a dvou obratech vedli ve třetí třetině 3:2 a v čase 59:03 přidal čtvrtou branku Ridery útočník Dominik Lakatoš.

Vzápětí se ale z domácích tribun směrem ke střelci spustily rasistické nadávky a skandování "cikán, cikán", což si hosté nenechali líbit a necelou minutu před koncem opustili předčasně ledovou plochu.

"Herní aspekt ponechám tentokrát stranou. Žijeme ve 21. století a to, co se stalo v závěru, nás opravdu naštvalo, proto jsme se rozhodli k tomu kroku odvést tým do kabiny. Jsme jedna parta, jedna rodina a k žádnému z členů naší rodiny si nikdo nesmí dovolit nic podobného, rozhodnutí bylo okamžité a celý tým jako jeden muž souhlasil,“ řekl pro klubový web k odchodu do kabin kouč Jakub Petr.

Prostějovští to vidí jinak

„To jsem nepochopil. Jde to mimo moje chápání. On (Lakatoš) tam celý zápas jezdí, provokuje hráče i fanoušky, kteří mu to takto vrátili. To by si spíše měly Vítkovice interně vyřešit, protože takhle se hráč nemá chovat. Když se takto choval celý zápas, měli to vydržet a ten závěr dohrát. Myslím si, že je to spíše ostuda pro ně, než pro nás, že odešli do kabin,“ komentoval vypjatý závěr prostějovský lodivod Jiří Vykoukal. (d)

LHK Jestřábi Prostějov – HC Vítkovice Ridera 2:4 (0:1, 2:0, 0:3) nedohráno v 59. minutě

Branky a nahrávky: 33. Žálčík (Chlán, Berger), 39. Luňák (Meidl, Jandus) – 16. Krenželok, 44. Mallet (Ryšavý), 51. Kvasnička (Výtisk), 60. Lakatoš. Vyloučení: 6:12, navíc Jakub Muška (Prostějov) 5 minut plus do konce utkání, Kvasnička (Vítkovice) 10 minut osobní trest za vražení na hrazení, D. Krenželok (Vítkovice) 10 minut a do konce utkání za napadení. Využití: 1:1.

Prostějov: Dvořák – Krejčí, Mrázek, Novotný, Muška, Březák, Brančík, Husa – Hrníčko, Račuk, Žálčík – Berger, Novák, Nouza – Krejčík, Chlán, Ouřada – Luňák, Meidl, Jandus.

Vítkovice: Dolejš – Gregorc, Trška, Šidlík, D. Krenželok, Výtisk, Kvasnička, T. Černý – Lakatoš, Š. Stránský, Bernovský – Dej, Mallet, Ryšavý – Kurovský, Werbik, Guman. Trenéři: Petr a Trnka.