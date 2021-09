Dámy z Bars Angels zatím rozjely petici, která má vedení Kazaně ukázat, že většina fanoušků si přeje mít své tanečnice zpět. „Milujeme hokej a Ak Bars,“ přesvědčují. Funkcionáři se sice pochlubili, že se zklamaným roztleskávačkám odměnili „hodnotnými dary“, kazaňské cheerleaders by se však spíš rády dostaly zpátky na stadion.

Ta připomíná fakt, že Kazaň je hlavním městem Tatarstánu, jehož obyvatelstvo tvoří převážně muslimové. „Tatarsko, to teď oblečeš každému burku? Nebo čekáš na příchod Tálibánu,“ táže se Trigubčaková emotivně.

Rozhodnutí zbavit se tanečnic narazilo i na odpor. „Co je to za rodinné hodnoty, když je může ohrozit hokej? To si mají chlapi vypíchnout oči? Spousta manželek si se mnou fotila své manžely,“ napsala na sociální síti Uljana Trigubčaková, sportovní moderátorka a bývalá roztleskávačka Ufy.

Trojnásobný vítěz Gagarinova poháru se rozhodl v nové sezoně KHL propustit svůj tým „Bars Angels“, populárních roztleskávaček starajících se až dosud o atmosféru v Tatněfť-Areně. Oficiálním důvodem je podle klubu snaha vytvořit v hale „rodinnější prostředí“ a také se tak v hledišti uvolní nějaké to místo navíc.

„To si máme obléct burky?“ Hokejové zápasy Kazaně jsou poslední dobou o jednu atrakci chudší. Tamní klub Ak Bars se rozhodl v nové sezoně KHL propustit tradiční roztleskávačky. Oficiální důvod? Prý to přispěje „rodinnější atmosféře“ v hledišti. Ze zákulisí ale prosáklo poněkud jadrnější vysvětlení. Manželky hráčů totiž na pohledné tanečnice žárlily.

