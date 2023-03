Hokejový tvrďák Jan Výtisk, který v současné době hájí barvy Stadionu Litoměřice, je velkým volejbalovým fanouškem. Jeho dvě dcery totiž tráví pod vysokou sítí svůj volný čas, devatenáctiletá Eliška dokonce hraje extraligu za TJ Ostrava. „Jestli mi není líto, že nemám kluka, který by hrál hokej? Vůbec! Jsem rád, že nemusím být na zimáku pořád," překvapil 41letý pořízek, který by se chtěl po své aktivní kariéře věnovat trénování.

Jan Výtisk a Eliška Výtisková | Foto: Deník/František Bílek

Elišku na vlastní oči Jan Výtisk moc často nevidí, z Ostravy do Litoměřic to je pořádná štreka. Když ale nedávno hrála se svým družstvem v Teplicích finále Českého poháru, v hledišti nechyběl. „Já to strašně prožívám. Je pro mě horší se koukat, než sám hrát nějaký důležitý zápas. Prostě nervy," přiznal hokejový obránce.

Vytáčí ho, když někdo něco odflákne, když do toho nedá emoce. „Někdy jsem měl pocit, že to Eliška moc neprožívá, štvalo mě to." Když se ale jeho starší dcera propracovala až do extraligového týmu, smekl pomyslný klobouk. „Ona si jde za svým cílem, já jí to moc přeju. Jsem na ní pyšný a je to prostě bomba. Navíc jsou obě dcery zdravé, to je to hlavní. Tak co víc si přát?"

A co říká Eliška o svém tátovi? „Cítím od rodičů velkou podporu, předávají mi zkušenosti. Táta hraje sport na vrcholové úrovni, tak ví, jak to v něm chodí. To je pro mě inspirativní. Je pravda, že to prožívá. Moc mých zápasů ale kvůli vzdálenosti nevidí, to mamka může chodit skoro pořád."

Svalovec začínal jako gymnasta

Mladá volejbalistka by si někdy chtěla zahrát se svou mladší sestrou Viktorií. Sama sebe popisuje jako přátelskou, pracovitou a nápomocnou. Při hře jí prý nevadí, že nepřichází do fyzického kontaktu se soupeřkami. „Nejsem v tom jako táta, tohle mi fakt nechybí. Ale nějaké geny po něm mám. On je bojovník, já se taky snažím bojovat ze všech sil."

Bojovník Výtisk je milovníkem silných strojů Harley Davidson, „Jezdím s kamarády, čistím si hlavu. Tenhle koníček mám dlouho." Patří k němu i dlouhé vousy, které prý nikdy neoholí. „Jedině snad, kdybychom s Litoměřicemi hráli zase finále, to bych dal v sázku. Jinak je to celoživotní image. Od doby, co jsem byl v Liberci, to nechávám růst. Jen je vyčesávám, ale olejíčkem je nenatírám, nevoskuju. To proboha fakt ne."

Jedno byste ale do Výtiska neřekli - v mládí nejprve dělala gymnastiku, až pak hokej. „Táta byl gymnasta, chtěl, abych to dělal i já. Ale nešlo mi to. S hokejem jsem začal později, musel jsem vše dohánět."

Volný čas tráví litoměřický bek také na své chalupě, žádný zahrádkář ale není. „Mám rád klídek, tepláky, rozdělat oheň, opéct buřta. To je moje."