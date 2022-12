„Samozřejmě mě to překvapilo, když jsme se bavili. Ještě to ale není rozhodnuté. Je to mladý kluk, je mu 33 let a má hodně života před sebou. Hlava je motorem celého těla, je dobře si zdraví chránit. Děláme sport, ve kterém jsou nárazy do hlavy, patří to k tomu. Doufejme, že bude v pořádku. Já mu hlavně přeju, aby byl zdravý. Ať bude jeho rozhodnutí jakékoliv, tak my budeme vždycky držet při sobě,“ vzkázal bývalý hráč NHL Jiří Tlustý.

Ten moc dobře ví, jak těžké rozhodování před sebou jeho kamarád má. Sám totiž ukončil kariéru kvůli zranění ruky v roce 2018. „Není to jednoduchá situace. Já jsem si to zažil taky, musel jsem ukončit kariéru ještě o mnoho dřív než Kuba. Má toho odehráno víc, ale takové rozhodování není nikdy jednoduché. Když se to stane takhle zčistajasna, tak je to nepříjemné,“ prohlásil.

„Zaskočilo mě to. Vůbec by mě nenapadlo, že mu hrozí konec kariéry. Doufám, že bude v pořádku,“ uvedl útočník Kladna Antonín Melka, který s Voráčkem v mládeži hrával.

Jakub Voráček a jeho góly v sezoně 2021/2022:

Zdroj: Youtube

Hlavně, aby byl zdravý

Podobně se k Voráčkovu současnému stavu vyjadřuje i jeho další velmi dobrý kamarád Jan Kregl. „S Kubou jsem samozřejmě mluvil, takže jsem věděl o tom, že má nějaké takové problémy. Pro všechny kolem něj je hlavní, aby byl zdravý, aby si užil rodinu. Hokej je vášeň na celý život, ale zdraví je na prvním místě. Věřím, že ať se rozhodne jakkoliv, tak to bude s rozumem. Na první místo bude vždycky klást rodinu, sebe a svoje zdraví,“ uvedl bývalý trenér kladenských Rytířů.

Ani jeden z Voráčkových přátel pochopitelně nechtěl specifikovat, s jakými problémy se momentálně křídelník Columbusu potýká. „Nemůžu úplně specifikovat, jaké problémy má. Pamatuju si, jak na jednom mistrovství světa hned v prvním nebo druhém zápase měl otřes mozku. Hned jak mohl, tak hrál. Stalo se mu to v kariéře víckrát a vždycky to měl tak, že když to aspoň trochu jde, tak hraje dál,“ zavzpomínal Kregl.

„Když se to pak nastřádá a nebudeš se cítit komfortně, tak je na zvážení, abys řešil svoji budoucnost. Takhle to teď dělá,“ dodal.

Kdyby se Voráček skutečně rozhodl kariéru ukončit, český hokej i samotný Columbus by v něm přišel o velkou osobnost. „Je to až neskutečné, čeho v tak mladém věku dosáhl. Klobouk dolů, že už v třiatřiceti toho tolik dokázal,“ nechal se slyšet Melka.

„Český hokej v něm má obrovského lídra, kapitána národního týmu a člověka, který dokáže stmelovat lidi. Lidi ho následují. Rozhodně by to byla ztráta. Uvidíme, co mu řeknou doktoři a jak se bude cítit,“ doplnil Kregl.

Všichni tři oslovení znají Voráčka z vlastní zkušenosti velmi dobře. Vedle něj v Kladně vyrostli a společně v mládeži hráli hokej. „Už v mládeži patřil mezi nejlepší a přenesl si to i mezi dospělé. Každý věděl, že to dotáhne daleko,“ zavzpomínal Melka.

„Kuba je o tři roky mladší než já. I přesto jsme se jako malí setkali v minikategoriích. On byl výjimečný už tenkrát, což vycházelo hlavně z toho, že miloval lední hokej. Jeho výjimečnost postupně stoupala a potvrzovaly se jeho kvality. Jeho kariéra je úžasná, je to vzor pro další generace. Jsem jenom rád, že v jeho kariéře můžu být s ním. Ať už jako kamarád, nebo jako trenér,“ přidal svoje vzpomínky Kregl.

„Kuba je o rok mladší než já. Hrál za můj ročník, ale tím, že jsme oba hráli o ročník výš, tak jsme se zas tolik nepotkávali. Vždycky jsme se potkali až na mistrovství republiky, kdy jsme chodili hrát za náš ročník s Michaelem Frolíkem a Ondřejem Pavelcem. Několikrát jsme vyhráli titul mistra republiky a pak jsme se potkávali v dorostu a v juniorech,“ uvedl Tlustý.

„Vzpomínám na to strašně rád. Nejen na tyhle časy. Celá naše parta zůstala pohromadě a každé léto spolu trávíme strašně času. Pořád jsme v kontaktu, zůstalo nám to a doufám, že nám to zůstane co nejdéle a budeme kamarádi, i když už bude hokej za námi,“ dodal.

Melka, který v současnosti dál hájí barvy mateřského Kladna, pak přidal jedno přání, které mají všichni společné. Ať už Voráčkovi bývalí spoluhráči, nebo fanoušci kladenského a českého hokeje.

„Přál bych mu hlavně zdraví, protože to je nejdůležitější,“ vzkázal.