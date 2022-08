Jako by toho na východní straně válečné barikády nebylo málo. A hokejový svět se pomalu ani nestíhá divit. Povinný nástup na vojnu? Pro západní civilizaci naprosto nepředstavitelná myšlenka. V Rusku však přísné nařízení, před kterým se rozhodně nevyplácí utíkat.

Značným důkazem toho je nedávný případ domácího brankáře Ivana Fedotova, jenž měl před novou sezonou namířeno do Philadelphie, kde si chtěl konečně splnit sen o slavné NHL. Namísto toho přišlo před moskevským stadionem zatčení a únos až kamsi za polární kruh.

Ruského gólmana chtěli otrávit. Teď je mladý sportovec na základně námořnictva

Ano, přesně tak se v Rusku řeší osud občanů, kterým Kreml ze své vlastní iniciativy udělí pomyslnou nálepku potížisty. A daleko od velice podobného osudu nebyl ani kanonýr Minnesoty Kirill Kaprizov, ten však na poslední chvíli stihl uprchnout zpět za velkou louži.

Přiznání? V Rusku hodně odvážný kousek

V obou případech sehrál hlavní roli falšovaný vojenský průkaz. Tedy dokument, jenž měl hokejisty ochránit před povinným nástupem na výcvik, který se týká všech Rusů ve věku od 18 do 27 let. Každým rokem nakoukne do armády okolo 130 tisíc mužů, na něž čeká náročných dvanáct měsíců ve službě.

A to se celkem pochopitelně nezamlouvalo ani pětadvacetiletému útočníkovi ve službách Petrohradu Michailu Vorobjovovi, který se však na rozdíl od svých kolegů rozhodl vydat úplně jinou cestou. Cestou cti, za níž ovšem i tak bude nejspíše následovat hodně kruté vyúčtování.

Car s dobře seřízenou hokejkou. Jak se z Putina stal nejlepší kanonýr všech dob

„Lituji všech svých činů a jsem připraven sloužit armádě. Tehdy jsem si neuvědomoval, že si počínám ilegálně,“ prohlásil Vorobjov při pondělním soudním líčení v ruské Ufě.

Zprvu této výpovědi nevěřil téměř nikdo. Dobrovolné přiznání? To se v Rusku opravdu jen tak nevidí. Navíc když si člověk uvědomí, jaké to postavičky vlastně budou rozhodovat o tom, kde strávíte další měsíce a roky svého života.

Průkaz přes bývalého policistu

Jenže po několika málo hodinách přispěchal s potvrzenou informací novinář HockeyNews.se Karl Mansson, specialista na dění v ruské KHL. „Michail Vorobjov, který je obviněný z nákupu padělaného vojenského průkazu, se přiznal,“ uvedl na svém twitterovém účtu.

A poté, co tuto výpověď potvrdila i ruská agentura TASS, jejíž zpravodajové se nacházeli přímo v soudní síni, bylo jasné, že tentokrát se o žádný falešný signál z východu rozhodně nejedná. O konečném rozsudku však bude rozhodnuto až na začátku září, kdy se celý případ vrátí zpět k soudu.

Vorobjovova cesta k falšovanému průkazu ovšem odstartovala už před třemi lety během studia na univerzitě, když hokejista tajně zkontaktoval jistého Farita Samigullina, ruského podnikatele a bývalého policejního důstojníka. Po něm žádal pro sebe a další dva spoluhráče z Ufy výjimku z vojenské služby, stejně jako to před lety provedli právě Fedotov s Kiprizovem.

Ruská hvězda v úzkých. Kaprizov měl falšovat průkaz, hrozí mu služba u výsadkářů

Pro Samigullina to samozřejmě nebyl žádný problém. Jako tichý prostředník předal peníze za služby k vedoucímu odvodového oddělení, který tuto nekalou operaci dotáhl až do konce. Tedy jak se to vezme. Ke zdárnému konci měla nakonec poměrně dost daleko.

Hrozí tučná pokuta a dokonce i vězení

Vorobjov si nejprve v poklidu zařídil vízum za moře a odletěl za kariérou do věhlasné NHL, kde si v dresu Philadelphie střihl 35 soutěžních startů. A když se po třech letech amerického snu vracel zpět do rodné vlasti, spojil se s policistou Samigullinem znovu.

„Domů jsem se vracel v roce 2020. Hnedka jsem se na něj obrátil s žádostí o vydání povolení k pobytu v Ufě a vojenského průkazu. Na kartu jsem mu jako úplatek poslal 200 tisíc rublů (okolo 83 tisíc korun), ale letenku nedodal a nic mi nevysvětlil,“ prozradil Vorobjov.

Česko bez Jaškina. Svaz se rozhoupal. Kdo se upsal v KHL, nebude reprezentovat

Nyní hrozí všem třem hříšníkům v čele s útočníkem Petrohradu pořádně hořké zúčtování se spravedlností. Zatím mají nařízené domácí vězení, už na začátku září se však k dosavadním sankcím může přidat pokuta ve výši 5 milionů korun a co víc, sedm až dvanáct let odnětí svobody.

A je tak dost pravděpodobné, že nový kapitán ruského Petrohradu Dmitrij Jaškin se bude muset kromě oblékání reprezentačního dresu obejít i bez dalšího šikovného útočníka ve svých řadách. Na východě se s tím rozhodně nemažou.