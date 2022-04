Tam najdete to pravé terárium nezlomného vousáče s instinktem ryzího zabijáka. A zejména letos si zámořské hvězdičky své výlety před branku současných lídrů Východní konference dopředu pořádně rozmýšlejí. Narazit totiž na nevšedně rozjetého Radka Gudase není úplně příjemným překvapením.

Týden v NHL: Zabiják Gudas, zápas roku pro Floridu a tresty za slovní přestřelku

Rodák z Kladna, kterého si mezi smetánku NHL vytáhla před dvanácti lety sousední Tampa, už v dosavadním ročníku posbíral neuvěřitelných 334 hitů, což jej zcela suverénně staví s náskokem téměř sedmdesáti bodyčeků do čela tabulky drsňáků.

K tomu navíc úspěšně zablokoval již 105 střeleckých pokusů soupeře, figuruje mezi třemi nejvytěžovanějšími Pantery v oslabení a na ledě průměrně tráví až 18 minut. Spolehlivějšího správce předbrankového prostoru by na východním pobřeží hledali jen velmi těžko.

Spolupráce se švédským kolegou mu sedí

„Moc dobře ví, jaká je jeho role a plní ji naprosto výborně. Ačkoliv v pokročilejších defenzivních statistikách nepatří mezi úplnou špičku, co se obětavé práce týče, je skvělý,“ řekl na konto českého obránce hokejový skaut Jakub Hromada.

A jeho aura věčně naštvaného drsňáka mu v dresu Panterů náramně sluší. Už to není jenom o zběsilých hitech a častých vyloučeních, bývalý hráč Philadelphie či Washingtonu u moře výrazně vyspěl a začal pomáhat tam, kde to jeho parťáci potřebují nejvíce.

V obraně už na sklonku minulé sezony vytvořil sehrané duo se švédským kolegou Gustavem Forslingem, jejichž spolupráci na Floridě oceňují podobně jako ofenzivní hrátky kapitána Alexandra Barkova s Jonathanem Huberdeauem a nyní i nově příchozím Claudem Girouxem.

Radko Gudas se svým parťákem z obrany Ryanem Forslingem.Zdroj: ČTK/AP/Wilfredo Lee

„Postupně se jim povedlo vyšperkovat souhru v obraně a letos jim to šlape na jedničku. Forsling je mimořádně produktivní při hře pět na pět a z toho těží i Gudas, který mu naopak jistí záda,“ zhodnotil duo Panterů Hromada.

Obětavá hra, vrhání se do střel a snaha udělat práci svému brankáři co nejjednodušší. To jsou dominanty, na které už jsme od jednatřicetiletého zadáka všichni tak nějak zvyklí. Avšak na východním pobřeží se jeho standartní balíček rozrostl o další nevídané atributy.

Kuriózní góly i osobní dohled tatínka

Gudas jako by se rozhodl, že už nebude ztrácet čas pouhým rozdáváním pozdravů v obranné třetině a velice rád si své volné chvíle zpříjemní nebojácnými prohlídkami rovněž před branku soupeře. A když už se pro něco takového rozhodne, tak to rozhodně stojí za to.

VIDEO: Hit sezony? Drsný Gudas vystřelil soupeře do vzduchu, ten udělal salto

Tak třeba nedávno se blýskl kuriózní trefou do sítě New Jersey, když se z ničeho nic nachomýtl v předbrankové skrumáži a puk dotlačil za záda gólmana Hammonda odrazem od své vlastní brusle. „Gól týdne, možná i měsíce!“ vtipkovala zámořská média.

Neuběhl ani týden a rázný bek vystřihl ze svého repertoáru další výstavní parádu. Tentokrát se v duelu proti Torontu vyznamenal trefou ve vlastním oslabení, první v dosavadní kariéře. A navíc před zraky vlastního tatínka, který se na šlapající posádku z Floridy přijel osobně podívat.

Radko Gudas SHORTY? Gudas enters the zone and claps home a bomb from deep to bring Florida back within 2!#TimeToHunt pic.twitter.com/ymHfe1HG5f — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) April 6, 2022

Na dveře už klepou vyřazovací boje a Panteři navzdory suverénní jízdě nadále řeší jeden nemalý problém: příliš inkasovaných branek. Na góly bohaté zápasy fanoušky bez debat baví, jenže pro brankáře i samotné obránce je to spíše noční můra.

A co takhle Stanley Cup, princi?

„Góly dáváme, i nepříznivé zápasy dokážeme otáčet, všichni si libují, že se na Floridu vrátil útočný hokej, ale někdy nás hodně štve, kolik branek inkasujeme. Tohle bude třeba ještě vyladit,“ ví urputný vousáč.

O svou pozici v kádru Panterů se však rozhodně stresovat nemusí. Po příchodu posil do defenzivních řad Bena Chiarota s Robertem Häggem sice v posledních duelech spíše putuje sestavou a střídá parťáky jako na běžícím páse, ale rodákovi z Kladna je to vlastně úplně jedno.

Kam ho postavíte, tam vám zkrátka odehraje přesně to, co mu nadiktujete. Bez řečí a odmlouvání. A to je přesně ten důvod, proč jsou s jeho službami na východním pobřeží natolik spokojení.

Can you tell Radko Gudas is having fun in Florida??



Keep working on that pad stack @radkogudas, you’ll be worthy of the Everett Goalie Factory tag soon enough ?#AlwaysASilvertippic.twitter.com/S3NBeSDFXz — Y - Everett Silvertips (@WHLsilvertips) March 30, 2022

„Florida hraje skvěle, jasně vedou tabulku východu a pokud se dobře připraví na play-off, v což věřím, mohou klidně dojít až na samotný vrchol,“ zakončil mladý skaut Hromada.

A u toho by letos neměl chybět ani samotný Gudas. Ostatně i on sám moc dobře ví, že tohle může být jedna z posledních šancí dokráčet v cestě za triumfem hodně daleko. A třeba rovnou až pro onen vytoužený zlatý prsten.