Hokejisté Třince vyhráli první finálové utkání play off extraligy v Hradci Králové 4:2 a ujali se v sérii vedení. Vyrovnaný zápas rozhodli mistři z let 2011, 2019, 2020 a 2021 v poslední třetině. Mountfield dotáhl dvoubrankovou ztrátu, v čase 48:43 ale zařídil výhru Ocelářů dvougólový Daniel Voženílek.

Úvodní zápas finále se odehrál ve vynikající atmosféře. Domácí Mountfield HK podlehl Třinci 2:4. | Video: Jiří Fremuth

Čtyři tituly slavili během historie české nejvyšší soutěže hokejisté Třince, při každém svém triumfu vstoupili do finálové série vítězstvím v prvním zápase. Povedlo se jim to i na úvod letošní bitvy o nablýskanou trofej. V Hradci Králové zvítězili po boji 4:2, když se duel rozhodoval v závěrečné periodě.

Třinecký hrdina překvapil. Musíme podat mnohem lepší výkon, nabádal Voženílek

Hradecká ČPP aréna poprvé v historii přivítala extraligové finále a nutno zmínit, že premiéra to byla více než důstojná. Úvodní třetina nabídla vyprodaným tribunám podle očekávání spíš opatrnější hokej a dění na ledě rozproudila až úvodní přesilovka domácího mužstva, která mohla navíc trvat až čtyři minuty. Mountfield uzamkl soupeře před Kacetlem, vedoucího gólu se však nedočkal a početní výhodu ke všemu ukončil faul Okuliara.

Jak popsali zápas trenéři?



„Byl to kvalitní, vyrovnaný zápas. Ve třetí třetině jsme šli do dvoubrankového vedení, ale bohužel jsme udělali chyby, za které jsme byli potrestáni, a dovolili jsme domácím srovnat. Důležité bylo, že jsme na to zareagovali kvalitně a odskočili třetím gólem. Je to důležité vítězství, máme první bod,“ řekl trenér Třince Zdeněk Moták.



„Podali jsme velmi dobrý výkon. Bohužel jsme nevyužili šance, které jsme ze začátku měli, včetně přesilovky. Třinec nás hned potrestal a šel do vedení. Pak trošku zatáhl hru, hrál výborně do defenzivy a dlouho jsme se nemohli prosadit,“ vykládal kouč Hradce Tomáš Martinec.

Ten se mohl stát prvním finálovým střelcem hned na startu prostřední periody, při návratu z trestné lavice jel na třineckou branku zcela sám, na Kacetla si ale nepřišel. Vynikající vstup Hradce do této části hry nahlodal až nedovolený zákrok Eberleho. Hosté sice přesilovku nevyužili, ve 30. minutě ale ujel obráncům Kurovský a poslal Oceláře poprvé do vedení.

Hradec smazal ztrátu

Z třetí dvacetiminutovky uběhlo rovných 50 vteřin, když se důrazem sobě vlastním prosadil Voženílek a hosté vedli už o dvě branky. Za pouhých dvaadvacet sekund však snížil Klíma a na hradeckém zimáku jako by v tu chvíli začalo to pravé dechberoucí finále.

V ohlušující atmosféře zanedlouho vyrovnal kapitán Východočechů Smoleňák a jeho parťáci se vrhali za otočkou. Tu měl na hokejce Pavlík, jenže namísto jeho radosti se podruhé v utkání prosadil Voženílek a Třinec znovu vedl.

Svrhne finálový nováček mistra? Třinec má zkušenosti, Hradec žene touha

Domácí s podporou skvělého publika bojovali dál a v čase 55:20 vybuchl hradecký zimák potřetí. Ke smůle domácích trefu Perreta neposvětilo video, které objevilo nedovolené bránění gólmana Kacetla. Přesto se Martincovi svěřenci nevzdávali, do prodloužení ale zápas dostat nedokázali ani při závěrečné power-play. Při ní nejprve domácí zachránila tyč, osmatřicet vteřin před koncem už se však prosadil Dravecký.

Mountfield HK - HC Oceláři Třinec 2:4 (0:0, 0:1, 2:3)



Brnky a nahrávky: 42. Klíma (Okuliar), 44. Smoleňák (Pilař) – 30. Kurovský (Roman, Adámek), 41. Voženílek (Daňo), 49.Voženílek (Daňo), 60. Dravecký (Nestrašil). Rozhodčí: Jeřábek, Ondráček – Hynek, Šimánek. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 6890 (vyprodáno). Stav série: 0:1.



Mountfield HK: Machovský (Kiviaho) – Gaspar, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík, Marcel – Zachar, Miškář, Eberle – Perret, Lalancette, Jergl – Okuliar, Kev. Klíma, Werek – R. Pavlík, Pilař, Smoleňák.



HC Oceláři Třinec: Kacetl (Mazanec) – Smith, Marinčin, J. Jeřábek, Čukste, Doudera, Mar. Adámek, Kaňák – Chmielewski, Marcinko, M. Růžička – Dravecký, M. Roman, Kurovský – Nestrašil, Voženílek, Daňo – Svačina, Vrána, Hrňa.