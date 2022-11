Pak už se před vyprodanou Budvar arénou začalo naostro. V domácí brance nastoupil Langhamer a v sestavě nechyběl ani českobudějovický odchovanec Smejkal.

Bezbranková úvodní třetina nabídla svižný a vyrovnaný hokej, tempo zápasu bylo opravdu vysoké, ale zase až tak moc šancí k vidění nebylo. Tu největší měl domácí Lenc po Špačkově přihrávce, ale kotouč za Högbergova záda nedopravil.

Skóre se měnilo až po změně stran a bohužel ve prospěch Švédů. V průběhu pouhých čtyřiceti vteřin se dvakrát trefil Petersson. Nejprve sebral vyhozený kotouč a své sólo neomylně zakončil. Krátce poté na brankovišti zužitkoval Sellbergovu přihrávku a ve 27. min. to bylo rázem 0:2.

Díra v ledu zbrzdila zápas

Jenže pak přišel zádrhel, se kterým nikdo nepočítal. Kvůli problémům s ledem byl zápas nejprve na více než půlhodinu přerušen a oba celky zamířily do kabin. Vypadalo to dokonce na předčasné ukončení zápasu, ale oba celky se nakonec na led vrátily.

Po dlouhé vynucené pauze byli Češi výrazně lepší. Chlapík nastřelil tyč, dvě velké šance měl Červenka, ale do kabin šli s dvougólovým náskokem Seveřané.

Přišlo to až krátce po začátku třetí třetiny, kdy přesně zamířil Chlapík a bylo to už jen o gól. Jenže to byla ze strany domácího celku labutí píseň. Radost netrvala ani minutu, protože na druhé straně završil Petersson hattrick – 1:3. A to navíc ještě nebylo všechno. V přesilovce upravil obránce Alsing nenápadnou střelou od modré na konečných 1:4. Letošní zápasová premiéra se české reprezentaci příliš nevydařila.

Branky a nahrávky: 41. Chlapík - 27. Petersson (Sellgren), 27. Petersson (Lindholm, Alsing), 42. Petersson (Lindholm), 49. Alsing (Johansson). Vyloučení: 5:4, využití: 0:1. Rozhodčí: Hebesen (Švýc.), Kohlmüller (Něm.) – J. Ondráček, Hynek. Diváci: 6164 (vyprodáno).



Česko: Langhamer – Košťálek, T. Dvořák, Kundrátek, Ščotka, Mozík, Sklenička, L. Zábranský ml., Mašín – Chlapík, M. Špaček, Lenc – Horký, Holík, Červenka – H. Zohorna, Kodýtek, Smejkal – P. Kousal, Poulíček, O. Beránek. Trenéři Jalonen, L. Zábranský st. a Erat.

Švédsko: Högberg – Pudas, Engsund, L. Bengtsson, Sellgren, Folin, Alsing, Larsson, Häman Aktell – Möller, Johansson, Dahlén – Petersson, P. Lindholm, Brännström – Karlkvist, Johnson, Hugg, – Friberg, A. Bengtsson, Lang. Trenér Sam Hallam.